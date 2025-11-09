Рейтинг@Mail.ru
У погибшего в авиакатастрофе в Дагестане конструктора остались двое детей - РИА Новости, 09.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:21 09.11.2025 (обновлено: 09:56 09.11.2025)
https://ria.ru/20251109/dagestan-2053752962.html
У погибшего в авиакатастрофе в Дагестане конструктора остались двое детей
У погибшего в авиакатастрофе в Дагестане конструктора остались двое детей - РИА Новости, 09.11.2025
У погибшего в авиакатастрофе в Дагестане конструктора остались двое детей
Жена и двое маленьких детей остались у главного конструктора по вертолетостроению Кизлярского электромеханического завода (АО "Концерн КЭМЗ") Сиражутдина... РИА Новости, 09.11.2025
2025-11-09T09:21:00+03:00
2025-11-09T09:56:00+03:00
республика дагестан
россия
левашинский район
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
следственный комитет россии (ск рф)
ка-226
крушение вертолета в дагестане
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/07/2053487482_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_1e3c10f47386f91effd61a1157827156.jpg
https://ria.ru/20251108/dagestan-2053694301.html
https://ria.ru/20251107/krushenie-2053536420.html
республика дагестан
россия
левашинский район
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Кадры с места падения вертолета в Дагестане
Вертолет разбился в Дагестане. На борту было семь человек, пишут местные каналы.
2025-11-09T09:21
true
PT0M17S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/07/2053487482_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_0fd786ceeec1aaa07a907225cbd5de46.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
республика дагестан, россия, левашинский район, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), следственный комитет россии (ск рф), ка-226, крушение вертолета в дагестане, происшествия
Республика Дагестан, Россия, Левашинский район, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Следственный комитет России (СК РФ), Ка-226, Крушение вертолета в Дагестане, Происшествия
У погибшего в авиакатастрофе в Дагестане конструктора остались двое детей

У конструктора, погибшего при падении вертолета в Дагестане, остались двое детей

Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МАХАЧКАЛА, 9 ноя - РИА Новости. Жена и двое маленьких детей остались у главного конструктора по вертолетостроению Кизлярского электромеханического завода (АО "Концерн КЭМЗ") Сиражутдина Саадуева, погибшего при крушении вертолета в Дагестане, рассказала РИА Новости знакомая семьи.
Ранее в концерне сообщили, что на месте происшествия погибли заместитель гендиректора Ачало Магомедов, главный инженер – главный энергетик Сергей Суслов, главный конструктор по вертолетостроению Сиражутдин Саадуев и водитель Ислам Джабраилов. Бортмеханик вертолета Петр Суров скончался в больнице.
Сотрудники МЧС по Республике Дагестан работают на месте падения вертолета в населенном пункте Ачи-Су - РИА Новости, 1920, 08.11.2025
Опубликован список погибших при крушении вертолета в Дагестане
Вчера, 18:15
"Сиражутдину было 34 года. Окончил политехнический институт, работал в КЭМЗ. У него остались жена и двое маленьких сыновей. Его похоронили в родном селе в Левашинском районе Дагестана", – рассказала собеседница агентства.
По ее словам, у другого погибшего, водителя концерна Ислама Джабраилова, дочь осталась сиротой - его жена умерла несколько лет назад.
По данным ГУ МЧС России по Дагестану, в пятницу на территории Карабудахкентского района республики частный вертолет, принадлежавший АО "Концерн КЭМЗ", упал на нежилой дом с последующим возгоранием. По информация минздрава Дагестана, четыре человека погибли на месте, еще один скончался в центральной больнице Избербаша. Двоих раненых доставили в ожоговый центр в Махачкале, один из них в тяжелом состоянии.
В мэрии Кизляра сообщили РИА Новости, что в числе пострадавших – Ахмат Ахматов, сын директора завода Ибрагима Ахматова. По данным пресс-службы главы Дагестана, вертолетом управлял летчик-испытатель Владимир Андреев, а Ахмат Ахматов, являющийся исполнительным директором КЭМЗ, был на месте второго члена экипажа.
В связи с катастрофой возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности, повлекшем гибель нескольких человек. В Западном межрегиональном следственном управлении на транспорте СК России сообщили, что следствие рассматривает различные версии произошедшего, среди которых ошибка пилотирования и техническая неисправность. В качестве основной причины крушения вертолета Ка-226 рассматривается возгорание двигателя во время полета, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб.
Сотрудники МЧС по республике Дагестан работают на месте падения вертолета в населенном пункте Ачи-Су в республике Дагестан - РИА Новости, 1920, 07.11.2025
Сын директора КЭМЗ пострадал при крушении вертолета в Дагестане
7 ноября, 19:24
 
Республика ДагестанРоссияЛевашинский районМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Следственный комитет России (СК РФ)Ка-226Крушение вертолета в ДагестанеПроисшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала