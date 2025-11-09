Ваш браузер не поддерживает данный формат видео.

У погибшего в авиакатастрофе в Дагестане конструктора остались двое детей

МАХАЧКАЛА, 9 ноя - РИА Новости. Жена и двое маленьких детей остались у главного конструктора по вертолетостроению Кизлярского электромеханического завода (АО "Концерн КЭМЗ") Сиражутдина Саадуева, погибшего при крушении вертолета в Дагестане, рассказала РИА Новости знакомая семьи.

Ранее в концерне сообщили, что на месте происшествия погибли заместитель гендиректора Ачало Магомедов, главный инженер – главный энергетик Сергей Суслов, главный конструктор по вертолетостроению Сиражутдин Саадуев и водитель Ислам Джабраилов. Бортмеханик вертолета Петр Суров скончался в больнице.

"Сиражутдину было 34 года. Окончил политехнический институт, работал в КЭМЗ. У него остались жена и двое маленьких сыновей. Его похоронили в родном селе в Левашинском районе Дагестана", – рассказала собеседница агентства.

По ее словам, у другого погибшего, водителя концерна Ислама Джабраилова, дочь осталась сиротой - его жена умерла несколько лет назад.

По данным ГУ МЧС России по Дагестану , в пятницу на территории Карабудахкентского района республики частный вертолет, принадлежавший АО "Концерн КЭМЗ", упал на нежилой дом с последующим возгоранием. По информация минздрава Дагестана, четыре человека погибли на месте, еще один скончался в центральной больнице Избербаша . Двоих раненых доставили в ожоговый центр в Махачкале , один из них в тяжелом состоянии.

В мэрии Кизляра сообщили РИА Новости, что в числе пострадавших – Ахмат Ахматов, сын директора завода Ибрагима Ахматова. По данным пресс-службы главы Дагестана, вертолетом управлял летчик-испытатель Владимир Андреев , а Ахмат Ахматов, являющийся исполнительным директором КЭМЗ, был на месте второго члена экипажа.