К Земле движутся два облака солнечной плазмы

"Сформирована модель воздействия Солнца на Землю до середины будущей недели. На основании проведенного расчета движения солнечного ветра и выбросов массы можно сделать некоторые ориентировочные выводы о ближайшем будущем. К Земле за этот период должны прийти два выброса плазмы", - говорится в сообщении в Telegram-канале лаборатории.