21:25 09.11.2025 (обновлено: 22:39 09.11.2025)
К Земле движутся два облака солнечной плазмы
МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. Два облака плазмы, выброшенной Солнцем, накроют Землю на следующей неделе, ожидаются умеренные магнитные бури, сообщили в Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН.
"Сформирована модель воздействия Солнца на Землю до середины будущей недели. На основании проведенного расчета движения солнечного ветра и выбросов массы можно сделать некоторые ориентировочные выводы о ближайшем будущем. К Земле за этот период должны прийти два выброса плазмы", - говорится в сообщении в Telegram-канале лаборатории.

Уточняется, что первый выброс произошёл в результате относительно небольшой вспышки M1.7, которая произошла 7 ноября и осталась почти незамеченной на фоне ожидавшейся рекордной магнитной бери. От него прогнозируется умеренное воздействие среднего уровня G2 в первой половине дня 10 ноября.
"По второму же, главному, выбросу после X-вспышки, расчет показывает, что наиболее плотные части выброса, которые в момент отрыва от Солнца ушли заметно севернее, не успеют опуститься в плоскость планет за время транзита к Земле и пройдут выше. Геомагнитный прогноз ещё не сформирован, но при такой ветви сценария это будет снова G2, максимум G3", - добавили в Лаборатории.
Выброс от X-вспышки долетит до Земли, как ожидают ученые, "поздно во вторник".
Магнитные бури сегодня: причины, влияние на здоровье и технику
