https://ria.ru/20251109/bpla-2053790692.html
На подлете к Воронежу уничтожили беспилотник
На подлете к Воронежу уничтожили беспилотник - РИА Новости, 09.11.2025
На подлете к Воронежу уничтожили беспилотник
БПЛА уничтожен на подлете к Воронежу, пострадавших и разрушений нет, сообщил губернатор Александр Гусев. РИА Новости, 09.11.2025
2025-11-09T15:36:00+03:00
2025-11-09T15:36:00+03:00
2025-11-09T15:36:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
воронеж
александр гусев (губернатор)
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/02/1835846392_0:248:3057:1968_1920x0_80_0_0_9fdc98b91df8ee5006c7a4ae3f447e85.jpg
https://ria.ru/20251108/saratov-2053615125.html
воронеж
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/02/1835846392_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_cfc3b55c6464cd0dcf793ae542e1c30e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, воронеж, александр гусев (губернатор), происшествия
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Воронеж, Александр Гусев (губернатор), Происшествия
На подлете к Воронежу уничтожили беспилотник
Гусев: ПВО сбила БПЛА на подлете к Воронежу, пострадавших нет