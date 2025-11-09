https://ria.ru/20251109/astana-2053754094.html
Рейсы из Астаны задерживаются из-за неблагоприятных погодных условий
Рейсы из Астаны задерживаются из-за неблагоприятных погодных условий - РИА Новости, 09.11.2025
Рейсы из Астаны задерживаются из-за неблагоприятных погодных условий
Рейсы из Астаны задерживаются из-за неблагоприятных погодных условий, сообщает в воскресенье пресс-служба казахстанской авиакомпании Air Astana. РИА Новости, 09.11.2025
2025-11-09T09:26:00+03:00
2025-11-09T09:26:00+03:00
2025-11-09T09:26:00+03:00
астана
казахстан
air astana
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/0b/1777603924_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_4fbb862e4d10cd995817c635279eca31.jpg
https://ria.ru/20251109/vilfand-2053733524.html
астана
казахстан
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/0b/1777603924_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_4737681081a6cabc4d4fa1deaf64c90a.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
астана, казахстан, air astana
Астана, Казахстан, Air Astana
Рейсы из Астаны задерживаются из-за неблагоприятных погодных условий
Рейсы из Астаны задерживаются из-за обильного снегопада