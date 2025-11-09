Рейтинг@Mail.ru
Рейсы из Астаны задерживаются из-за неблагоприятных погодных условий - РИА Новости, 09.11.2025
09:26 09.11.2025
https://ria.ru/20251109/astana-2053754094.html
Рейсы из Астаны задерживаются из-за неблагоприятных погодных условий
Рейсы из Астаны задерживаются из-за неблагоприятных погодных условий
Рейсы из Астаны задерживаются из-за неблагоприятных погодных условий, сообщает в воскресенье пресс-служба казахстанской авиакомпании Air Astana. РИА Новости, 09.11.2025
астана
казахстан
air astana
астана
казахстан
астана, казахстан, air astana
Астана, Казахстан, Air Astana
Рейсы из Астаны задерживаются из-за неблагоприятных погодных условий

Рейсы из Астаны задерживаются из-за обильного снегопада

Самолет авиакомпании Air Astana
Самолет авиакомпании Air Astana
CC BY-SA 2.0 / Kevin Hackert /
Самолет авиакомпании Air Astana. Архивное фото
АСТАНА, 9 ноя - РИА Новости. Рейсы из Астаны задерживаются из-за неблагоприятных погодных условий, сообщает в воскресенье пресс-служба казахстанской авиакомпании Air Astana.
На данный момент в столице Казахстана обильный снегопад.
"Авиакомпания Air Astana сообщает, что рейсы из Астаны задерживаются из-за неблагоприятных погодных условий. Пожалуйста, проверяйте статус вашего рейса на сайте авиакомпании перед выездом в аэропорт", - говорится в сообщении.
Роман Вильфанд - РИА Новости, 1920, 09.11.2025
Вильфанд рассказал, ждать ли снег в европейской части России
АстанаКазахстанAir Astana
 
 
