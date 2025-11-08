МОСКВА, 8 ноя — РИА Новости. На Земле началась магнитная буря, сообщила Лаборатория солнечной астрономии ИКИ РАН в На Земле началась магнитная буря, сообщила Лаборатория солнечной астрономииРАН в Telegram-канале

"Около трех часов ночи по московскому времени зарегистрировано внезапное начало магнитной бури уровня G2.3, находящейся в диапазоне между средним и сильным значениями. Событие отождествляется с солнечными вспышками 5-6 ноября", — говорится в посте.

© ИКИ РАН Магнитные бури в Москве 6-8 ноября 2025 © ИКИ РАН Магнитные бури в Москве 6-8 ноября 2025

Приход основных масс солнечного вещества ожидали накануне. В итоге сегодня Землю задел лишь хвост одного из плазменных облаков.

"В целом за последние трое суток, с 6-го по 8-е число, наблюдались (и все еще наблюдаются) самые сильные бури более чем за месяц. Последнее схожее событие было 1-3 октября. Количество зеленых вставок на графике показывает, что все могло быть гораздо напряженнее и событие прошло по неожиданно благоприятному сценарию", — отметили в лаборатории.