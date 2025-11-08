Рейтинг@Mail.ru
09:01 08.11.2025 (обновлено: 14:22 08.11.2025)
На Земле началась магнитная буря
На Земле началась магнитная буря
Новости
На Земле началась магнитная буря

Активная вспышечная область на Солнце
Активная вспышечная область на Солнце. Архивное фото
МОСКВА, 8 ноя — РИА Новости. На Земле началась магнитная буря, сообщила Лаборатория солнечной астрономии ИКИ РАН в Telegram-канале.
"Около трех часов ночи по московскому времени зарегистрировано внезапное начало магнитной бури уровня G2.3, находящейся в диапазоне между средним и сильным значениями. Событие отождествляется с солнечными вспышками 5-6 ноября", — говорится в посте.
Магнитные бури в Москве 6-8 ноября 2025
Магнитные бури в Москве 6-8 ноября 2025
Приход основных масс солнечного вещества ожидали накануне. В итоге сегодня Землю задел лишь хвост одного из плазменных облаков.
"В целом за последние трое суток, с 6-го по 8-е число, наблюдались (и все еще наблюдаются) самые сильные бури более чем за месяц. Последнее схожее событие было 1-3 октября. Количество зеленых вставок на графике показывает, что все могло быть гораздо напряженнее и событие прошло по неожиданно благоприятному сценарию", — отметили в лаборатории.
Вспышки на Солнце могут вызывать на Земле магнитные бури, которые приводят к нарушениям в работе энергетических и навигационных систем, сбоям в промышленных сетях, а также влияют на пути миграций птиц и животных. Повышенная солнечная активность может расширить географию наблюдений за полярными сияниями. Однозначного ответа, влияет ли это космическое событие на здоровье людей, пока нет.
Магнитные бури
Магнитные бури в ноябре 2025: расписание на месяц по дням и часам
31 октября, 17:38
 
ЗемляРоссийская академия наукВспышки на СолнцеКосмос - РИА Наука
 
 
