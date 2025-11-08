https://ria.ru/20251108/zemlja-2053605675.html
На Земле началась магнитная буря
МОСКВА, 8 ноя — РИА Новости.
На Земле началась магнитная буря, сообщила Лаборатория солнечной астрономии ИКИ
РАН в Telegram-канале
.
"Около трех часов ночи по московскому времени зарегистрировано внезапное начало магнитной бури уровня G2.3, находящейся в диапазоне между средним и сильным значениями. Событие отождествляется с солнечными вспышками 5-6 ноября", — говорится в посте.
Приход основных масс солнечного вещества ожидали накануне. В итоге сегодня Землю
задел лишь хвост одного из плазменных облаков.
"В целом за последние трое суток, с 6-го по 8-е число, наблюдались (и все еще наблюдаются) самые сильные бури более чем за месяц. Последнее схожее событие было 1-3 октября. Количество зеленых вставок на графике показывает, что все могло быть гораздо напряженнее и событие прошло по неожиданно благоприятному сценарию", — отметили в лаборатории.
Вспышки на Солнце могут вызывать на Земле магнитные бури, которые приводят к нарушениям в работе энергетических и навигационных систем, сбоям в промышленных сетях, а также влияют на пути миграций птиц и животных. Повышенная солнечная активность может расширить географию наблюдений за полярными сияниями. Однозначного ответа, влияет ли это космическое событие на здоровье людей, пока нет.