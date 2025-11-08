Рейтинг@Mail.ru
На Запорожской АЭС восстановили внешнее энергоснабжение - РИА Новости, 08.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
20:13 08.11.2025 (обновлено: 20:46 08.11.2025)
https://ria.ru/20251108/zaes-2053709207.html
На Запорожской АЭС восстановили внешнее энергоснабжение
На Запорожской АЭС восстановили внешнее энергоснабжение - РИА Новости, 08.11.2025
На Запорожской АЭС восстановили внешнее энергоснабжение
Внешнее энергоснабжение Запорожской АЭС восстановили по двум линиям, сообщила пресс-служба станции в Telegram-канале. РИА Новости, 08.11.2025
2025-11-08T20:13:00+03:00
2025-11-08T20:46:00+03:00
запорожская аэс
вооруженные силы украины
запорожская область
специальная военная операция на украине
энергодар
магатэ
рафаэль гросси
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/07/2053525762_0:166:3346:2048_1920x0_80_0_0_b78cce75309c95c12104f1435c9efcbd.jpg
https://ria.ru/20251102/zaes-2052459829.html
https://ria.ru/20251106/svr-2053157102.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
запорожская область
энергодар
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/07/2053525762_296:0:3027:2048_1920x0_80_0_0_216357eec3c1188189e685b1dc59f2a3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
запорожская аэс, вооруженные силы украины, запорожская область, энергодар, магатэ, рафаэль гросси, россия, происшествия
Запорожская АЭС, Вооруженные силы Украины, Запорожская область, Специальная военная операция на Украине, Энергодар, МАГАТЭ, Рафаэль Гросси, Россия, Происшествия
На Запорожской АЭС восстановили внешнее энергоснабжение

Запорожскую АЭС подключили к линии энергоснабжения "Ферросплавная-1"

© РИА Новости | Перейти в медиабанкЗапорожская АЭС
Запорожская АЭС - РИА Новости, 1920, 08.11.2025
© РИА Новости
Перейти в медиабанк
Запорожская АЭС. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 8 ноя — РИА Новости. Внешнее энергоснабжение Запорожской АЭС восстановили по двум линиям, сообщила пресс-служба станции в Telegram-канале.
«

"Сегодня в строй вернулась и вторая линия — "Ферросплавная-1", находившаяся в отключенном состоянии с 7 мая. Ее включение особенно важно для надежного обеспечения теплоснабжения города и станции в предстоящий отопительный период", — отметили там.

Михаил Ульянов - РИА Новости, 1920, 02.11.2025
Гарантий, что Киев не возобновит обстрелы ЛЭП ЗАЭС, нет, заявил Ульянов
2 ноября, 04:06
Энергоснабжение собственных нужд АЭС теперь осуществляется по двум высоковольтным линиям, что значительно повышает устойчивость ее энергосистемы.
Ремонт поврежденного участка ЛЭП "Ферросплавная-1" техники начали в субботу. Накануне глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси сообщил, что для проведения работ в районе станции удалось добиться локального прекращения огня. Работу второй линии — "Днепровской" — восстановили 23 октября, спустя 30 дней после отключения из-за обстрелов ВСУ.
В четверг Служба внешней разведки сообщила, что Запад призывает киевский режим устроить аварию на Запорожской АЭС, ответственность за которую готовится возложить на Москву. Там уточнили, что европейские страны НАТО предлагают осуществить крупную диверсию с расплавлением активной зоны ядерных реакторов и жертвами среди украинцев и жителей стран ЕС.
Вид на энергоблоки Запорожской АЭС в Энергодаре - РИА Новости, 1920, 06.11.2025
СВР узнала, кого коснутся последствия планируемой Западом диверсии на ЗАЭС
6 ноября, 11:57
ВСУ постоянно обстреливают город Энергодар и район Запорожской АЭС, объекты станции не раз получали повреждения из-за атак беспилотников. Президент Владимир Путин называл эти действия очень опасной практикой и призывал Киев ее прекратить. Он напомнил, что на Украине тоже есть работающие атомные станции, и допустил возможность зеркального ответа на удары по ЗАЭС.
Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра, рядом с Энергодаром. Это самая крупная атомная станция в Европе с шестью энергоблоками мощностью по одному гигаватту. В октябре 2022 года она перешла под управление российских специалистов. Генерацию на энергоблоках остановили в сентябре 2022-го, а с апреля 2024-го они находятся в режиме холодного останова.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеЗапорожская АЭСВооруженные силы УкраиныЗапорожская областьЭнергодарМАГАТЭРафаэль ГроссиРоссияПроисшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала