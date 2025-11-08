На Запорожской АЭС восстановили внешнее энергоснабжение

МОСКВА, 8 ноя — РИА Новости. Внешнее энергоснабжение Запорожской АЭС восстановили по двум линиям, сообщила пресс-служба станции в Telegram-канале.
«
"Сегодня в строй вернулась и вторая линия — "Ферросплавная-1", находившаяся в отключенном состоянии с 7 мая. Ее включение особенно важно для надежного обеспечения теплоснабжения города и станции в предстоящий отопительный период", — отметили там.
Энергоснабжение собственных нужд АЭС теперь осуществляется по двум высоковольтным линиям, что значительно повышает устойчивость ее энергосистемы.
Ремонт поврежденного участка ЛЭП "Ферросплавная-1" техники начали в субботу. Накануне глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси сообщил, что для проведения работ в районе станции удалось добиться локального прекращения огня. Работу второй линии — "Днепровской" — восстановили 23 октября, спустя 30 дней после отключения из-за обстрелов ВСУ.
В четверг Служба внешней разведки сообщила, что Запад призывает киевский режим устроить аварию на Запорожской АЭС, ответственность за которую готовится возложить на Москву. Там уточнили, что европейские страны НАТО предлагают осуществить крупную диверсию с расплавлением активной зоны ядерных реакторов и жертвами среди украинцев и жителей стран ЕС.
ВСУ постоянно обстреливают город Энергодар и район Запорожской АЭС, объекты станции не раз получали повреждения из-за атак беспилотников. Президент Владимир Путин называл эти действия очень опасной практикой и призывал Киев ее прекратить. Он напомнил, что на Украине тоже есть работающие атомные станции, и допустил возможность зеркального ответа на удары по ЗАЭС.
Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра, рядом с Энергодаром. Это самая крупная атомная станция в Европе с шестью энергоблоками мощностью по одному гигаватту. В октябре 2022 года она перешла под управление российских специалистов. Генерацию на энергоблоках остановили в сентябре 2022-го, а с апреля 2024-го они находятся в режиме холодного останова.
