На Запорожской АЭС восстановили внешнее энергоснабжение

«

"Сегодня в строй вернулась и вторая линия — "Ферросплавная-1", находившаяся в отключенном состоянии с 7 мая. Ее включение особенно важно для надежного обеспечения теплоснабжения города и станции в предстоящий отопительный период", — отметили там.