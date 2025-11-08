Рейтинг@Mail.ru
В Киеве прогремели взрывы
Специальная военная операция на Украине
 
02:44 08.11.2025
В Киеве прогремели взрывы
Взрывы были слышны в Киеве на Украине, а также в пригороде Харькова и Днепропетровске, сообщили украинские СМИ. РИА Новости, 08.11.2025
2025-11-08T02:44:00+03:00
2025-11-08T02:44:00+03:00
МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Взрывы были слышны в Киеве на Украине, а также в пригороде Харькова и Днепропетровске, сообщили украинские СМИ.
По данным онлайн-карты министерства цифровой трансформации Украины, воздушная тревога звучит по всей территории страны.
"Жители Киева услышали взрывы", - говорится в публикации в Telegram-канале украинского "24 канала".
"24 канал" также сообщил о взрывах, слышных в Днепропетровской области. Украинский телеканал "Общественное" в свою очередь сообщил о повторных взрывах в пригороде Харькова.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стояли украинские спецслужбы. Удары наносятся в том числе по объектам оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
В Днепропетровске и в пригороде Харькова прогремели взрывы
