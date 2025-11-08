https://ria.ru/20251108/volche-2053632737.html
ВС России освободили населенный пункт Волчье в Днепропетровской области
Силы "Востока" освободили населенный пункт Волчье Днепропетровской области, сообщило Минобороны РФ. РИА Новости, 08.11.2025
2025-11-08T12:09:00+03:00
2025-11-08T12:09:00+03:00
2025-11-08T12:49:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
днепропетровская область
россия
днепропетровская область
2025
"Восток" освободил населенный пункт Волчье в Днепропетровской области