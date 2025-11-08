СМИ узнали главное условие ЕК для использования российских активов

«

"В документе указывается, что "основным условием" использования российских активов будет "их дальнейшая иммобилизация" и необходимость найти правовую структуру, которая позволила бы замораживать активы на более длительный срок, чем текущие шестимесячные периоды, которые должны постоянно продлеваться в соответствии с законодательством ЕС о санкциях", — говорится в публикации.