СМИ узнали главное условие ЕК для использования российских активов

МОСКВА, 8 ноя — РИА Новости. Европейская комиссия должна найти способ "постоянной иммобилизации" российских активов ради их использования, пишет Financial Times со ссылкой на документ ЕК.
«
"В документе указывается, что "основным условием" использования российских активов будет "их дальнейшая иммобилизация" и необходимость найти правовую структуру, которая позволила бы замораживать активы на более длительный срок, чем текущие шестимесячные периоды, которые должны постоянно продлеваться в соответствии с законодательством ЕС о санкциях", — говорится в публикации.
В материале также подчеркнули, что в случае провала реализации плана по конфискации активов странам Евросоюза придется брать кредит либо сразу предоставлять Украине прямой грант на сумму 140 миллиардов евро.
Ситуация с замороженными средствами
С января по июль ЕС перевел Украине 10,1 миллиарда евро из доходов от замороженных средств Банка России. В сентябре глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен предложила выделить Киеву новый кредит под эти активы, уточнив, что возвращать заем Украина будет лишь после выплаты Россией "репараций".
В Москве не раз называли подобные инициативы воровством. В МИД подчеркивали, что речь идет не только о частных, но и о государственных активах России. В ответ Москва ввела зеркальные ограничения: средства иностранных инвесторов из недружественных стран переводятся на специальные счета типа "С", вывести их можно только с разрешения правительственной комиссии.