СМИ узнали главное условие ЕК для использования российских активов
11:30 08.11.2025 (обновлено: 16:00 08.11.2025)
СМИ узнали главное условие ЕК для использования российских активов
Европейская комиссия должна найти способ "постоянной иммобилизации" российских активов ради их использования, пишет Financial Times со ссылкой на документ ЕК. РИА Новости, 08.11.2025
в мире
россия
украина
урсула фон дер ляйен
евросоюз
еврокомиссия
санкции в отношении россии
g7
россия
украина
москва
в мире, россия, украина, урсула фон дер ляйен, евросоюз, еврокомиссия, санкции в отношении россии, g7
В мире, Россия, Украина, Урсула фон дер Ляйен, Евросоюз, Еврокомиссия, Санкции в отношении России, G7, Москва
СМИ узнали главное условие ЕК для использования российских активов

FT: для использования российских активов ЕК нужна их постоянная иммобилизация

МОСКВА, 8 ноя — РИА Новости. Европейская комиссия должна найти способ "постоянной иммобилизации" российских активов ради их использования, пишет Financial Times со ссылкой на документ ЕК.
«
"В документе указывается, что "основным условием" использования российских активов будет "их дальнейшая иммобилизация" и необходимость найти правовую структуру, которая позволила бы замораживать активы на более длительный срок, чем текущие шестимесячные периоды, которые должны постоянно продлеваться в соответствии с законодательством ЕС о санкциях", — говорится в публикации.
В материале также подчеркнули, что в случае провала реализации плана по конфискации активов странам Евросоюза придется брать кредит либо сразу предоставлять Украине прямой грант на сумму 140 миллиардов евро.

Ситуация с замороженными средствами

После начала спецоперации ЕС и страны G7 заблокировали около 300 миллиардов евро валютных резервов России, из которых более 200 миллиардов находятся в Евросоюзе, в основном на счетах клиринговой системы Euroclear.
С января по июль ЕС перевел Украине 10,1 миллиарда евро из доходов от замороженных средств Банка России. В сентябре глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен предложила выделить Киеву новый кредит под эти активы, уточнив, что возвращать заем Украина будет лишь после выплаты Россией "репараций".
В Москве не раз называли подобные инициативы воровством. В МИД подчеркивали, что речь идет не только о частных, но и о государственных активах России. В ответ Москва ввела зеркальные ограничения: средства иностранных инвесторов из недружественных стран переводятся на специальные счета типа "С", вывести их можно только с разрешения правительственной комиссии.
