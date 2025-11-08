Евросоюз настроен на расширение "как никогда прежде" — так уверяет Урсула фон дер Ляйен. Хотя в последнее десятилетие ЕС, наоборот, уменьшался (его покинула одна из крупнейших стран — Британия), а последнее расширение было аж в 2013-м (Хорватия) и в 2007-м (Румыния и Болгария). При этом на очереди в союз двадцати семи стран стоят целых десять государств — с очень неясными перспективами.

Северная Македония, Сербия и Молдову и И речь даже не о самой долгоожидающей Турции — все понимают, что она никогда не будет принята в Европу , а об остальных желающих. Их можно условно разделить на две группы: Балканские страны и бывшие советские республики. Из шести балканских государств ( Албания Босния и Герцеговина, Косово Черногория ) пять — это бывшие югославские республики, то есть ЕС все никак не может переварить юго-восточную часть Европы. Но при этом зарится на три бывшие советские республики — Украину Грузию . Последнюю давно уже подвесили из-за того, что Европу не устраивает политика местной власти, Молдову в Брюсселе , наоборот, похвалили за наибольший среди всех кандидатов прогресс в течение последнего года. Но главной целью ЕС остается Украина — именно ее присоединение имеет важнейшее, действительно историческое значение. Потому что с Украиной ЕС становится больше чем Европой — сумев передвинуть историческую границу с Русским миром на восток.

При этом перспективы приема Украины не просто туманны — они абсолютно иллюзорны. Вступление в ЕС мало чем отличается от вступления в НАТО — и поэтому, по сути, неприемлемо для России . Реально для принятия Украины в ЕС есть только один путь — Запад должен нанести России настоящее стратегическое поражение, фактически добиться победы над нами, сделать так, чтобы Россия смирилась с поражением и уступила Украину. Кто будет делать ставку на это?

Но говорить об отсутствии перспектив у Украины в ЕС не хотят — нужно ведь поддерживать миф о "европейском выборе", за который пролито уже столько крови граждан Украины. Поэтому Киеву рассказывают сказки о будущем вступлении — и имитируют процесс движения к нему. И на этой неделе появился доклад Еврокомиссии о расширении, в котором Украину похвалили за "незаурядную стойкость и преданность своему европейскому пути".

Но вот незадача — одновременно обсуждается идея приема новых членов с испытательным сроком. В течение которого у них не будет права вето, а в случае действий вразрез с общей политикой или "отхода от демократических принципов" они могут быть вовсе исключены из ЕС. В Киеве тут же возмутились, приняв все это на свой счет. Зеленский разразился гневной тирадой: "На мой взгляд, вы не можете быть полуактивным или получленом ЕС".

То есть Украина согласна только на полноценное вступление в Евросоюз без всяких оговорок. Но проблема в том, что далеко не все в ЕС хотят ее принимать даже в неполные члены. Самой откровенной остается Венгрия — там недвусмысленно говорят, что не допустят вступления Украины в ЕС. На днях об этом прямо заявил глава венгерского МИД, и эта позиция мешает даже началу официальных переговоров о вступлении между Брюсселем и Киевом. Венгрию, кстати, давно бы исключили из ЕС из-за самостоятельности Виктора Орбана , но этому мешает в том числе право вето, которое есть у каждой страны союза. И если Брюссель не может совладать с маленькой Венгрией, то что он будет делать с огромной Украиной? А если там со временем придут к власти "агенты Москвы", то есть Путин получит своего троянского коня в Евросоюзе? Ужас, да и только — отсюда и идея об "испытательном сроке".

На самом деле Зеленский зря возмущается — никакое получленство ему не грозит. Украина не будет принята в ЕС ни полноценным, ни полуактивным участником, потому что в Европе есть достаточно сил (на уровне национальных государств), понимающих, к чему приведет даже попытка аннексии Украины. К постоянному конфликту с Россией — в самых разных формах и измерениях. Конфликту на многие десятилетия, которых, впрочем, у Европы просто нет.