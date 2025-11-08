Трутнев рассказал о своей поездке в Угледар

Он отметил, что было очень интересно вернуться в уже освобожденный Угледар. "Потому что было здорово, когда ты смотришь на картинку с той стороны (изнутри дома – ред.) и вдруг появляешься с этой (снаружи дома – ред.) и думаешь: "Господи, родной, тебя ж видно было со всех сторон, что ж ты, дурак, там сидел", - поделился вице-премьер, добавив, что у него во время обстрелов "не было ощущения, что кто-то нас победит".