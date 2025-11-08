Рейтинг@Mail.ru
Трутнев рассказал о своей поездке в Угледар - РИА Новости, 08.11.2025
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
00:59 08.11.2025
Трутнев рассказал о своей поездке в Угледар
Трутнев рассказал о своей поездке в Угледар
Вице-премьер – полпред президента РФ в ДФО Юрий Трутнев рассказал, что во время поездки в еще не освобожденный Угледар Донецкой Народной Республики...
специальная военная операция на украине
угледар
россия
донецкая народная республика
юрий трутнев
семен пегов
вооруженные силы украины
Трутнев рассказал о своей поездке в Угледар

Трутнев при атаке ВСУ под Угледаром отстреливался из снайперской винтовки

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкЮрий Трутнев
Юрий Трутнев - РИА Новости, 1920, 08.11.2025
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
Юрий Трутнев. Архивное фото
МОСКВА, 8 ноя – РИА Новости. Вице-премьер – полпред президента РФ в ДФО Юрий Трутнев рассказал, что во время поездки в еще не освобожденный Угледар Донецкой Народной Республики отстреливался из снайперской винтовки.
Военкор Семен Пегов опубликовал интервью с Трутневым, во время которого спросил, почему одно из зданий в Угледаре называют "домом Трутнева".
Заместитель председателя правительства РФ - полномочный представитель президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев на итоговой пресс-конференции в рамках IV ВЭФ во Владивостоке - РИА Новости, 1920, 02.09.2025
Трутнев рассказал о работе производителей продукции для СВО
2 сентября, 04:59
"Я работал из этого дома с таким же оружием (снайперской винтовкой – ред.). Было это под Угледаром. От дома этого, правда, уже почти ничего не осталось - обстреливали нас там не раз и не два. Стреляла бээмпэшка (ВСУ – ред.) от души - вот сколько у него боекомплекта было, настолько и стрелял… Разобрались - просто привезли в следующую поездку дрон и "успокоили", - сказал Трутнев.
Он отметил, что было очень интересно вернуться в уже освобожденный Угледар. "Потому что было здорово, когда ты смотришь на картинку с той стороны (изнутри дома – ред.) и вдруг появляешься с этой (снаружи дома – ред.) и думаешь: "Господи, родной, тебя ж видно было со всех сторон, что ж ты, дурак, там сидел", - поделился вице-премьер, добавив, что у него во время обстрелов "не было ощущения, что кто-то нас победит".
Трутнев периодически бывает в зоне спецоперации, доставляет помощь военнослужащим. Последнюю такую поездку он совершил в сентябре - встретился в Донецкой Народной Республике и Запорожской области с участниками спецоперации и передал им очередную партию вооружения, обмундирования и транспортные средства.
Об освобождении Угледара в Минобороны РФ сообщили в октябре 2024 года.
Новая партия оборудования и снаряжения бойцам СВО - РИА Новости, 1920, 16.06.2025
Трутнев в Курске и ДНР передал партию оборудования и снаряжения бойцам СВО
16 июня, 12:08
 
Специальная военная операция на УкраинеУгледарРоссияДонецкая Народная РеспубликаЮрий ТрутневСемен ПеговВооруженные силы Украины
 
 
