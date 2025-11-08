Рейтинг@Mail.ru
Трамп заявил о нежелании России завершать конфликт на Украине
02:27 08.11.2025 (обновлено: 03:22 08.11.2025)
Трамп заявил о нежелании России завершать конфликт на Украине
Трамп заявил о нежелании России завершать конфликт на Украине - РИА Новости, 08.11.2025
Трамп заявил о нежелании России завершать конфликт на Украине
Президент США Дональд Трамп заявил о нежелании России завершать конфликт на Украине. РИА Новости, 08.11.2025
2025-11-08T02:27:00+03:00
2025-11-08T03:22:00+03:00
в мире
россия
украина
будапешт
дональд трамп
владимир путин
юрий ушаков
россия
украина
будапешт
в мире, россия, украина, будапешт, дональд трамп, владимир путин, юрий ушаков
В мире, Россия, Украина, Будапешт, Дональд Трамп, Владимир Путин, Юрий Ушаков
Трамп заявил о нежелании России завершать конфликт на Украине

Трамп заявил, что Россия якобы не хочет заканчивать конфликт на Украине

ВАШИНГТОН, 8 ноя - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил о нежелании России завершать конфликт на Украине.
"Основной спор в том, что они просто пока не хотят останавливаться (в конфликте на Украине - ред.)", - заявил Трамп журналистам в Белом доме, отвечая на вопрос, какова основная причина того, что новая встреча между ним и российским президентом Владимиром Путиным до сих пор не состоялась.
Путин и Трамп в ходе встречи на Аляске 15 августа обсудили пути урегулирования украинского конфликта. Оба лидера охарактеризовали встречу положительно. Российский президент по итогам саммита заявил о возможности дойти до завершения конфликта на Украине и подчеркнул, что Россия заинтересована в том, чтобы урегулирование носило долгосрочный характер. Ранее Путин не раз подчеркивал, что для долгосрочного урегулирования украинского кризиса должны быть устранены его первопричины.
В октябре Путин и Трамп провели восьмой с начала года телефонный разговор. По итогам беседы, продлившейся два с половиной часа, помощник российского лидера Юрий Ушаков сообщил, что Москва и Вашингтон без промедления приступят к подготовке новой встречи лидеров двух стран, которая может пройти в Будапеште.
Позднее Трамп заявил, что отменил запланированную встречу с Путиным в Будапеште. Президент РФ, в свою очередь, сказал, что речь, скорее, идет о переносе встречи. Трамп первым высказал мысль, что проводить саммит в Венгрии пока нет смысла, Путин с ним солидарен, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
