https://ria.ru/20251108/tramp-2053584405.html
Трамп заявил, что считает полным позором проведение саммита G20 в ЮАР
Трамп заявил, что считает полным позором проведение саммита G20 в ЮАР - РИА Новости, 08.11.2025
Трамп заявил, что считает полным позором проведение саммита G20 в ЮАР
Президент США Дональд Трамп заявил, что считает полным позором проведение предстоящего саммита "Большой двадцатки" (G20) в Южно-Африканской Республике (ЮАР). РИА Новости, 08.11.2025
2025-11-08T01:20:00+03:00
2025-11-08T01:20:00+03:00
2025-11-08T01:20:00+03:00
юар
сша
бразилия
дональд трамп
в мире
сирил рамафоса
максим орешкин
большая двадцатка
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/17/2049994375_0:89:3072:1817_1920x0_80_0_0_a6a237d3b8a9246b6597d8a876dbbec3.jpg
https://ria.ru/20251108/tramp-2053583425.html
https://ria.ru/20251106/tramp-2053296235.html
юар
сша
бразилия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/17/2049994375_140:0:2871:2048_1920x0_80_0_0_99e1cba01ed79df750cadcb1e9a1dfe3.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
юар, сша, бразилия, дональд трамп, в мире, сирил рамафоса, максим орешкин, большая двадцатка
ЮАР, США, Бразилия, Дональд Трамп, В мире, Сирил Рамафоса, Максим Орешкин, Большая двадцатка
Трамп заявил, что считает полным позором проведение саммита G20 в ЮАР
Трамп: проведение саммита G20 в ЮАР является полным позором
ВАШИНГТОН, 8 ноя - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что считает полным позором проведение предстоящего саммита "Большой двадцатки" (G20) в Южно-Африканской Республике (ЮАР).
"Это полный позор, что G20
пройдет в Южной Африке", - написал американский лидер в социальной сети Truth Social.
Ранее Трамп
заявлял, что ЮАР
больше не место в "двадцатке" из-за "плохих" вещей, которые там якобы произошли.
Председательство в "Группе двадцати" перешло к ЮАР с 1 декабря 2024 года от Бразилии
. В конце ноября 2025 года руководство в Претории
передаст его США
. Саммит G20 пройдет 22-23 ноября в Йоханнесбурге
. Российскую делегацию возглавит замглавы администрации президента Максим Орешкин
.
Как заявлял президент ЮАР Сирил Рамафоса
, саммит G20 в ЮАР состоится независимо от того, приедет туда Трамп или нет.
Американский лидер ранее неоднократно подвергал ЮАР критике. В мае Трамп в ходе беседы с Рамафосой в Белом доме решил показать южноафриканскому лидеру видеоматериалы, якобы доказывающие насилие против белых фермеров в африканской республике, назвав происходящее геноцидом. Рамафоса проигнорировал большую часть записей, отрицая утверждения о том, что ЮАР проводит государственную политику, направленную на нарушение прав белых фермеров. Сам Рамафоса позже положительно оценил встречу.
Позднее Трамп подписал указ о приостановке помощи ЮАР и заявил, что США предоставят фермерам, которые хотят покинуть ЮАР по соображениям безопасности, "ускоренный путь к гражданству". МИД ЮАР подверг критике планы Вашингтона по переселению в США белых южноафриканцев.