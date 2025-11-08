Рейтинг@Mail.ru
Трамп заявил, что считает полным позором проведение саммита G20 в ЮАР - РИА Новости, 08.11.2025
01:20 08.11.2025
Трамп заявил, что считает полным позором проведение саммита G20 в ЮАР
Президент США Дональд Трамп заявил, что считает полным позором проведение предстоящего саммита "Большой двадцатки" (G20) в Южно-Африканской Республике (ЮАР).
ЮАР, США, Бразилия, Дональд Трамп, Сирил Рамафоса, Максим Орешкин, Большая двадцатка
ЮАР, США, Бразилия, Дональд Трамп, В мире, Сирил Рамафоса, Максим Орешкин, Большая двадцатка
ВАШИНГТОН, 8 ноя - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что считает полным позором проведение предстоящего саммита "Большой двадцатки" (G20) в Южно-Африканской Республике (ЮАР).
"Это полный позор, что G20 пройдет в Южной Африке", - написал американский лидер в социальной сети Truth Social.
Трамп отказался посылать делегацию США на саммит G20 в ЮАР
01:07
Ранее Трамп заявлял, что ЮАР больше не место в "двадцатке" из-за "плохих" вещей, которые там якобы произошли.
Председательство в "Группе двадцати" перешло к ЮАР с 1 декабря 2024 года от Бразилии. В конце ноября 2025 года руководство в Претории передаст его США. Саммит G20 пройдет 22-23 ноября в Йоханнесбурге. Российскую делегацию возглавит замглавы администрации президента Максим Орешкин.
Как заявлял президент ЮАР Сирил Рамафоса, саммит G20 в ЮАР состоится независимо от того, приедет туда Трамп или нет.
Американский лидер ранее неоднократно подвергал ЮАР критике. В мае Трамп в ходе беседы с Рамафосой в Белом доме решил показать южноафриканскому лидеру видеоматериалы, якобы доказывающие насилие против белых фермеров в африканской республике, назвав происходящее геноцидом. Рамафоса проигнорировал большую часть записей, отрицая утверждения о том, что ЮАР проводит государственную политику, направленную на нарушение прав белых фермеров. Сам Рамафоса позже положительно оценил встречу.
Позднее Трамп подписал указ о приостановке помощи ЮАР и заявил, что США предоставят фермерам, которые хотят покинуть ЮАР по соображениям безопасности, "ускоренный путь к гражданству". МИД ЮАР подверг критике планы Вашингтона по переселению в США белых южноафриканцев.
ЮАР не стала реагировать на критику Трампа
6 ноября, 21:05
 
ЮАР, США, Бразилия, Дональд Трамп, Сирил Рамафоса, Максим Орешкин, Большая двадцатка
 
 
