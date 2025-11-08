Трамп заявил, что считает полным позором проведение саммита G20 в ЮАР

Американский лидер ранее неоднократно подвергал ЮАР критике. В мае Трамп в ходе беседы с Рамафосой в Белом доме решил показать южноафриканскому лидеру видеоматериалы, якобы доказывающие насилие против белых фермеров в африканской республике, назвав происходящее геноцидом. Рамафоса проигнорировал большую часть записей, отрицая утверждения о том, что ЮАР проводит государственную политику, направленную на нарушение прав белых фермеров. Сам Рамафоса позже положительно оценил встречу.