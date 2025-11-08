Трамп не отправит делегацию США на саммит G20 в ЮАР

ВАШИНГТОН, 8 ноя — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что никто из его администрации не собирается посещать саммит G20 в ЮАР из-за якобы нарушения прав белого населения.

« "Ни один представитель правительства США не приедет на саммит, пока продолжаются нарушения прав человека. С нетерпением жду приема "Большой двадцатки" в Майами , штат Флорида , в 2026 году", — написал Трамп в соцсети Truth Social.

Президент США назвал полным позором проведение саммита G20 в Южно-Африканской Республике. По его утверждению, в ЮАР происходит "резня" местного населения из числа потомков голландских, французских и немецких иммигрантов.

Председательство в "Группе двадцати" перешло к ЮАР с 1 декабря 2024 года. В конце ноября 2025 года руководство в Претории передаст его США. Саммит G20 пройдет 22-23 ноября в Йоханнесбурге. Российскую делегацию возглавит замглавы администрации президента Максим Орешкин.

Как заявлял президент ЮАР Сирил Рамафоса, саммит G20 в ЮАР состоится независимо от того, приедет туда Трамп или нет.