Трамп не отправит делегацию США на саммит G20 в ЮАР - РИА Новости, 08.11.2025
01:12 08.11.2025 (обновлено: 05:55 08.11.2025)
Трамп не отправит делегацию США на саммит G20 в ЮАР
Трамп не отправит делегацию США на саммит G20 в ЮАР - РИА Новости, 08.11.2025
Трамп не отправит делегацию США на саммит G20 в ЮАР
Президент США Дональд Трамп заявил, что никто из его администрации не собирается посещать саммит G20 в ЮАР из-за якобы нарушения прав белого населения. РИА Новости, 08.11.2025
в мире, сша, юар, майами, дональд трамп, большая двадцатка
В мире, США, ЮАР, Майами, Дональд Трамп, Большая двадцатка
Трамп не отправит делегацию США на саммит G20 в ЮАР

Трамп: никто из правительства США не собирается посещать саммит G20 в ЮАР

© AP Photo / Alex BrandonДональд Трамп
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 08.11.2025
© AP Photo / Alex Brandon
Дональд Трамп. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 8 ноя — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что никто из его администрации не собирается посещать саммит G20 в ЮАР из-за якобы нарушения прав белого населения.
«
"Ни один представитель правительства США не приедет на саммит, пока продолжаются нарушения прав человека. С нетерпением жду приема "Большой двадцатки" в Майами, штат Флорида, в 2026 году", — написал Трамп в соцсети Truth Social.
Президент США назвал полным позором проведение саммита G20 в Южно-Африканской Республике. По его утверждению, в ЮАР происходит "резня" местного населения из числа потомков голландских, французских и немецких иммигрантов.
Председательство в "Группе двадцати" перешло к ЮАР с 1 декабря 2024 года. В конце ноября 2025 года руководство в Претории передаст его США. Саммит G20 пройдет 22-23 ноября в Йоханнесбурге. Российскую делегацию возглавит замглавы администрации президента Максим Орешкин.
Как заявлял президент ЮАР Сирил Рамафоса, саммит G20 в ЮАР состоится независимо от того, приедет туда Трамп или нет.
Американский лидер ранее неоднократно подвергал ЮАР критике из-за якобы насилия против белых фермеров, называя происходящее геноцидом. Рамафоса эти обвинения на встрече с Трампом в мае отверг.
В миреСШАЮАРМайамиДональд ТрампБольшая двадцатка
 
 
