В Москве задержали религиозного деятеля из Дагестана
Религиозный деятель из Дагестана Ахмад Батлухский был задержан в аэропорту Москвы, сообщил председатель Общественной наблюдательной комиссии республики Шамиль... РИА Новости, 08.11.2025
2025-11-08T18:44:00+03:00
религия
происшествия
москва
махачкала
республика дагестан
общественная наблюдательная комиссия
