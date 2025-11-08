Рейтинг@Mail.ru
В Москве задержали религиозного деятеля из Дагестана
18:44 08.11.2025
В Москве задержали религиозного деятеля из Дагестана
В Москве задержали религиозного деятеля из Дагестана
москва
махачкала
республика дагестан
москва
махачкала
республика дагестан
В Москве задержали религиозного деятеля из Дагестана

МАХАЧКАЛА, 8 ноя - РИА Новости. Религиозный деятель из Дагестана Ахмад Батлухский был задержан в аэропорту Москвы, сообщил председатель Общественной наблюдательной комиссии республики Шамиль Хадулаев в своем Telegram-канале.
"По поступившей информации, известный дагестанский религиозный деятель Ахмад Батлухский сегодня в Москве в аэропорту был задержан", – написал Хадулаев.
По его словам, Батлухского, против которого ранее было возбуждено уголовное дело по статье о клевете, уже доставили в Махачкалу для разбирательства.
В мае Батлухский сообщил в своем Telegram-канале, что отдел полиции по Советскому району Махачкалы инициировал его розыск по статье 128.1 УК РФ (клевета).
Наместник Святогорской лавры митрополит Арсений - РИА Новости, 1920, 02.11.2025
В УПЦ призвали Зеленского освободить митрополита Арсения
2 ноября, 00:26
 
