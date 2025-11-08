Рубио приветствовал решение Трампа не отправлять дипломатов на саммит G20

ВАШИНГТОН, 8 ноя - РИА Новости. Госсекретарь США Марко Рубио поприветствовал решение президента Соединенных Штатов Дональда Трампа не отправлять американских дипломатов на саммит "Группы двадцати" (G20) в Южно-Африканской Республике (ЮАР).
"Африканеры постоянно подвергаются жестокой расовой дискриминации со стороны правительства Южной Африки. Я приветствую решение президента не тратить деньги налогоплательщиков на отправку наших дипломатов на G20, пока это чудовищное насилие продолжается", - написал Рубио в соцсети X.
Как 23 мая написало издание Semafor со ссылкой на южноафриканский МИД, США дали понять ЮАР, что Трамп посетит страну для участия в саммите G20 в ноябре.
Американский лидер ранее неоднократно подвергал ЮАР критике. В мае Трамп в ходе беседы с президентом Южно-Африканской Республики Сирилом Рамафосой в Белом доме решил показать южноафриканскому лидеру видеоматериалы, якобы доказывающие насилие против белых фермеров в африканской республике, назвав происходящее геноцидом. Рамафоса проигнорировал большую часть записей, отрицая, что его страна проводит государственную политику, направленную на нарушение прав белых фермеров. Сам Рамафоса позже положительно оценил встречу.
Позднее Трамп подписал указ о приостановке помощи ЮАР и заявил, что США предоставят фермерам, которые хотят покинуть Южно-Африканской Республику по соображениям безопасности, "ускоренный путь к гражданству". МИД республики подверг критике планы американских властей по переселению в Соединенные Штаты белых южноафриканцев.
Председательство в "Группе двадцати" перешло к ЮАР с 1 декабря 2024 года от Бразилии. В конце ноября этого года руководство в Претории передаст его США. Саммит G20 пройдет 22-23 ноября в Йоханнесбурге. Российскую делегацию возглавит замглавы администрации президента Максим Орешкин.