Рубио приветствовал решение Трампа не отправлять дипломатов на саммит G20
18:04 08.11.2025
Рубио приветствовал решение Трампа не отправлять дипломатов на саммит G20
Рубио приветствовал решение Трампа не отправлять дипломатов на саммит G20
Рубио приветствовал решение Трампа не отправлять дипломатов на саммит G20
Госсекретарь США Марко Рубио поприветствовал решение президента Соединенных Штатов Дональда Трампа не отправлять американских дипломатов на саммит "Группы двадцати" (G20) в Южно-Африканской Республике (ЮАР).
в мире
юар
сша
южная африка
дональд трамп
сирил рамафоса
марко рубио
большая двадцатка
юар
сша
южная африка
в мире, юар, сша, южная африка, дональд трамп, сирил рамафоса, марко рубио, большая двадцатка
В мире, ЮАР, США, Южная Африка, Дональд Трамп, Сирил Рамафоса, Марко Рубио, Большая двадцатка
Рубио приветствовал решение Трампа не отправлять дипломатов на саммит G20

Рубио приветствовал решение Трампа не отправлять дипломатов на саммит G20 в ЮАР

ВАШИНГТОН, 8 ноя - РИА Новости. Госсекретарь США Марко Рубио поприветствовал решение президента Соединенных Штатов Дональда Трампа не отправлять американских дипломатов на саммит "Группы двадцати" (G20) в Южно-Африканской Республике (ЮАР).
В субботу Трамп сообщил, что никто из его администрации не собирается посещать саммит G20 в ЮАР из-за якобы нарушения прав белого населения.
"Африканеры постоянно подвергаются жестокой расовой дискриминации со стороны правительства Южной Африки. Я приветствую решение президента не тратить деньги налогоплательщиков на отправку наших дипломатов на G20, пока это чудовищное насилие продолжается", - написал Рубио в соцсети X.
Как 23 мая написало издание Semafor со ссылкой на южноафриканский МИД, США дали понять ЮАР, что Трамп посетит страну для участия в саммите G20 в ноябре.
Американский лидер ранее неоднократно подвергал ЮАР критике. В мае Трамп в ходе беседы с президентом Южно-Африканской Республики Сирилом Рамафосой в Белом доме решил показать южноафриканскому лидеру видеоматериалы, якобы доказывающие насилие против белых фермеров в африканской республике, назвав происходящее геноцидом. Рамафоса проигнорировал большую часть записей, отрицая, что его страна проводит государственную политику, направленную на нарушение прав белых фермеров. Сам Рамафоса позже положительно оценил встречу.
Позднее Трамп подписал указ о приостановке помощи ЮАР и заявил, что США предоставят фермерам, которые хотят покинуть Южно-Африканской Республику по соображениям безопасности, "ускоренный путь к гражданству". МИД республики подверг критике планы американских властей по переселению в Соединенные Штаты белых южноафриканцев.
Председательство в "Группе двадцати" перешло к ЮАР с 1 декабря 2024 года от Бразилии. В конце ноября этого года руководство в Претории передаст его США. Саммит G20 пройдет 22-23 ноября в Йоханнесбурге. Российскую делегацию возглавит замглавы администрации президента Максим Орешкин.
