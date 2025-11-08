Рубио приветствовал решение Трампа не отправлять дипломатов на саммит G20

ВАШИНГТОН, 8 ноя - РИА Новости. Госсекретарь США Марко Рубио поприветствовал решение президента Соединенных Штатов Дональда Трампа не отправлять американских дипломатов на саммит "Группы двадцати" (G20) в Южно-Африканской Республике (ЮАР).

Позднее Трамп подписал указ о приостановке помощи ЮАР и заявил, что США предоставят фермерам, которые хотят покинуть Южно-Африканской Республику по соображениям безопасности, "ускоренный путь к гражданству". МИД республики подверг критике планы американских властей по переселению в Соединенные Штаты белых южноафриканцев.