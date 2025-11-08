https://ria.ru/20251108/reys-2053600883.html
Рейс Волгоград-Хургада задерживается на 13 часов
Рейс Волгоград-Хургада задерживается на 13 часов - РИА Новости, 08.11.2025
Рейс Волгоград-Хургада задерживается на 13 часов
Авиарейс Волгоград-Хургада (Египет) задерживается на 13 часов на фоне вводившихся ограничений в работе аэропорта вылета, следует из информации на онлайн-табло... РИА Новости, 08.11.2025
