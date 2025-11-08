Путин поздравил Олега Меньшикова с юбилеем

«

"Уважаемый Олег Евгеньевич! Поздравляю вас с 65-летним юбилеем. Человек щедрого, самобытного дарования, вы вписали яркие страницы в историю отечественного театра и кинематографа, своими талантливыми актёрскими и режиссёрскими работами заслужили высокое профессиональное признание и искреннюю любовь публики", - говорится в телеграмме, опубликованной на сайте Кремля.