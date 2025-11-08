Путин поздравил Олега Меньшикова с юбилеем

МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил художественного руководителя Московского драматического театра имени М.Н. Ермоловой, Народного артиста России Олега Меньшикова с юбилеем, отметив, что актер вписал яркие страницы в историю отечественного театра и кинематографа.
Олег Меньшиков 8 ноября отмечает свое 65-летие.
«
"Уважаемый Олег Евгеньевич! Поздравляю вас с 65-летним юбилеем. Человек щедрого, самобытного дарования, вы вписали яркие страницы в историю отечественного театра и кинематографа, своими талантливыми актёрскими и режиссёрскими работами заслужили высокое профессиональное признание и искреннюю любовь публики", - говорится в телеграмме, опубликованной на сайте Кремля.
Путин отметил плодотворную деятельность Меньшикова на посту художественного руководителя Московского драматического театра имени М.Н. Ермоловой.
"Желаю вам здоровья, неиссякаемого вдохновения и всего наилучшего", - заключил президент.
