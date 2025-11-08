Рейтинг@Mail.ru
00:35 08.11.2025
https://ria.ru/20251108/pushkov-2053581633.html
Трамп подтвердил выбор Будапешта для встречи с Путиным, считает Пушков
2025-11-08T00:35:00+03:00
2025-11-08T00:35:00+03:00
© AP Photo / Evan VucciПрезидент США Дональд Трамп и премьер-министр Венгрии Виктор Орбан во время встречи
© AP Photo / Evan Vucci
Президент США Дональд Трамп и премьер-министр Венгрии Виктор Орбан во время встречи. Архивное фото
МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Вероятно, президент США Дональд Трамп подтвердил выбор Будапешта как места для возможной встречи с президентом России Владимиром Путиным, считает сенатор РФ Алексей Пушков.
"Визит (премьер-министра Венгрии Виктора) Орбана в Вашингтон оказался, судя по всему, весьма продуктивным. Орбан добился исключения для Венгрии из вторичных санкций США: Венгрия сможет по-прежнему закупать энергоносители в России. Трамп в этом вопросе проявил присущий ему здравый смысл, к которому добавилась сильная симпатия лично к Орбану. Трамп и Орбан обсудили также перспективу встречи с Владимиром Путиным в Будапеште. Накануне визита в США подтвердил, что встреча может состояться в недалеком будущем. Похоже, Трамп подтвердил выбор Будапешта как места для возможной встречи", - написал Пушков в Telegram-канале.
Президент США Дональд Трамп и премьер-министр Венгрии Виктор Орбан во время встречи - РИА Новости, 1920, 08.11.2025
Орбан предложил Трампу помощь в достижении урегулирования на Украине
00:24
Он отметил, что Орбан успешным визитом и продуктивным общением с Трампом укрепил свои позиции в ЕС, где президента США "терпеть не могут, но вынуждены с ним считаться". По словам сенатора, факт того, что Трамп поддерживает главу Венгрии, сильно затруднит планы Брюсселя и особенно Киева по "смене режима" в Будапеште через парламентские выборы весной 2026 года.
Орбан 31 октября заявил, что после его визита в Белый дом и встречи с президентом США проведение саммита РФ и США в Будапеште может стать ближе, венгерская сторона также рассчитывает заключить крупное двустороннее экономическое соглашение.
Путин и Трамп 16 октября провели восьмой с начала года телефонный разговор. По итогам беседы, продлившейся два с половиной часа, помощник российского лидера Юрий Ушаков сообщил, что Москва и Вашингтон без промедления приступят к подготовке новой встречи лидеров двух стран, которая может пройти в Будапеште.
Позднее Трамп заявил, что отменил запланированную встречу с Путиным в Будапеште. Президент РФ, в свою очередь, сказал, что речь, скорее, идет о переносе встречи. Трамп первым высказал мысль, что проводить саммит в Венгрии пока нет смысла, Путин с ним солидарен, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Парламентские выборы в Венгрии пройдут в апреле 2026 года. Как ранее заявлял Орбан, на них будет решаться, останется ли в Венгрии национально ориентированное правительство, или к власти придут "наёмники", которых финансирует Брюссель.
Виктор Орбан - РИА Новости, 1920, 08.11.2025
Саммит Россия-США в Будапеште остается на повестке дня, заявил Орбан
00:21
 
В миреБудапештВенгрияСШАДональд ТрампВладимир ПутинАлексей ПушковЕвросоюз
 
 
