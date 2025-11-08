Трамп подтвердил выбор Будапешта для встречи с Путиным, считает Пушков

Президент США Дональд Трамп и премьер-министр Венгрии Виктор Орбан во время встречи. Архивное фото

Президент США Дональд Трамп и премьер-министр Венгрии Виктор Орбан во время встречи

МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Вероятно, президент США Дональд Трамп подтвердил выбор Будапешта как места для возможной встречи с президентом России Владимиром Путиным, считает сенатор РФ Алексей Пушков.

Telegram-канале. "Визит (премьер-министра Венгрии Виктора) Орбана в Вашингтон оказался, судя по всему, весьма продуктивным. Орбан добился исключения для Венгрии из вторичных санкций США : Венгрия сможет по-прежнему закупать энергоносители в России Трамп в этом вопросе проявил присущий ему здравый смысл, к которому добавилась сильная симпатия лично к Орбану. Трамп и Орбан обсудили также перспективу встречи с Владимиром Путиным Будапеште . Накануне визита в США подтвердил, что встреча может состояться в недалеком будущем. Похоже, Трамп подтвердил выбор Будапешта как места для возможной встречи", - написал Пушков

Он отметил, что Орбан успешным визитом и продуктивным общением с Трампом укрепил свои позиции в ЕС , где президента США "терпеть не могут, но вынуждены с ним считаться". По словам сенатора, факт того, что Трамп поддерживает главу Венгрии, сильно затруднит планы Брюсселя и особенно Киева по "смене режима" в Будапеште через парламентские выборы весной 2026 года.

Орбан 31 октября заявил, что после его визита в Белый дом и встречи с президентом США проведение саммита РФ и США в Будапеште может стать ближе, венгерская сторона также рассчитывает заключить крупное двустороннее экономическое соглашение.

Путин и Трамп 16 октября провели восьмой с начала года телефонный разговор. По итогам беседы, продлившейся два с половиной часа, помощник российского лидера Юрий Ушаков сообщил, что Москва и Вашингтон без промедления приступят к подготовке новой встречи лидеров двух стран, которая может пройти в Будапеште.

Позднее Трамп заявил, что отменил запланированную встречу с Путиным в Будапеште. Президент РФ, в свою очередь, сказал, что речь, скорее, идет о переносе встречи. Трамп первым высказал мысль, что проводить саммит в Венгрии пока нет смысла, Путин с ним солидарен, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков