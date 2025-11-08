Рейтинг@Mail.ru
В Петербурге мошенники вынудили школьницу снять деньги с карты матери - РИА Новости, 08.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:01 08.11.2025
https://ria.ru/20251108/peterburg-2053650724.html
В Петербурге мошенники вынудили школьницу снять деньги с карты матери
В Петербурге мошенники вынудили школьницу снять деньги с карты матери - РИА Новости, 08.11.2025
В Петербурге мошенники вынудили школьницу снять деньги с карты матери
Полиция в Санкт-Петербурге ищет мошенников, вынудивших 12-летнюю девочку снять с карты матери 700 тысяч рублей и присылавших ее отцу видео с дочкой в... РИА Новости, 08.11.2025
2025-11-08T14:01:00+03:00
2025-11-08T14:01:00+03:00
происшествия
санкт-петербург
калининский район
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156008/18/1560081856_0:185:3077:1916_1920x0_80_0_0_2def668ef69308ff75b169a6a6dbee43.jpg
https://ria.ru/20251108/moshenniki-2053587312.html
https://ria.ru/20251106/kod-2053185625.html
санкт-петербург
калининский район
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156008/18/1560081856_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_a3cb31c139c0a867528bfc1600cf80c1.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, санкт-петербург, калининский район, министерство внутренних дел рф (мвд россии)
Происшествия, Санкт-Петербург, Калининский район, Министерство внутренних дел РФ (МВД России)
В Петербурге мошенники вынудили школьницу снять деньги с карты матери

В Петербурге мошенники вынудили школьницу снять 700 тысяч рублей с карты матери

© РИА Новости / Алексей Сухоруков | Перейти в медиабанкПолицейский
Полицейский - РИА Новости, 1920, 08.11.2025
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Перейти в медиабанк
Полицейский. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
С.-ПЕТЕРБУРГ, 8 ноя – РИА Новости. Полиция в Санкт-Петербурге ищет мошенников, вынудивших 12-летнюю девочку снять с карты матери 700 тысяч рублей и присылавших ее отцу видео с дочкой в неизвестном автомобиле, требуя деньги, сообщила пресс-служба регионального главка МВД РФ.
Как уточняет ведомство, в четверг вечером в полицию Калининского района обратилась местная жительница.
Мужчина держит в руках мобильный телефон - РИА Новости, 1920, 08.11.2025
Мошенники начали продавать фейковые туры на Новый год
Вчера, 02:12
"Женщина сообщила, что ее 12-летняя дочь ушла в магазин за мороженым с ее банковской картой, после чего со счета сняли 700 тысяч рублей, а дочь не вернулась домой и перестала отвечать на телефонные звонки", – рассказали в ГУМВД.
Позже в полицию обратился и отец девочки, на телефон которого стали приходить анонимные сообщения с требованием 300 тысяч рублей, подкрепленные видео с ребенком, который ехал в неизвестном автомобиле.
Вскоре после этого девочка сама позвонила отцу, рассказав, что вышла из такси на Московском проспекте, 220. Полицейские забрали ребенка и передали родителям.
По словам девочки, в течение дня ей звонили неизвестные, уговаривая снять с банковской карты отца или матери 700 тысяч рублей. Затем мошенники вызвали для ребенка такси, чтобы передать деньги курьеру на улице Есенина, а затем на той же машине школьницу доставили на Московский проспект.
Уголовное дело возбуждено по статье о мошенничестве, полиция ищет причастных к обману школьницы.
Покупка в интернете с помощью банковской карты - РИА Новости, 1920, 06.11.2025
В Кузбассе мошенники обманули школьницу на 180 тысяч рублей
6 ноября, 13:55
 
ПроисшествияСанкт-ПетербургКалининский районМинистерство внутренних дел РФ (МВД России)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала