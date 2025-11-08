Рейтинг@Mail.ru
В Ленинградской области объявили режим воздушной опасности
10:44 08.11.2025
В Ленинградской области объявили режим воздушной опасности
В Ленинградской области объявили режим воздушной опасности - РИА Новости, 08.11.2025
В Ленинградской области объявили режим воздушной опасности
Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко сообщил об объявлении режима воздушной опасности в регионе. РИА Новости, 08.11.2025
безопасность, ленинградская область, александр дрозденко
Безопасность, Ленинградская область, Александр Дрозденко
В Ленинградской области объявили режим воздушной опасности

На всей территории Ленинградской области объявили режим воздушной опасности

© РИА Новости / Ксения Михайлова | Перейти в медиабанкОбломки беспилотника
Обломки беспилотника - РИА Новости, 1920, 08.11.2025
© РИА Новости / Ксения Михайлова
Перейти в медиабанк
Обломки беспилотника. Архивное фото
С.-ПЕТЕРБУРГ, 8 ноя – РИА Новости. Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко сообщил об объявлении режима воздушной опасности в регионе.
"Режим воздушной опасности объявлен на всей территории Ленинградской области", – написал он в своем Telegram-канале.
До этого в субботу Дрозденко сообщил об объявлении опасности БПЛА в южной и юго-восточной части региона. Он также предупредил о возможном понижении скорости мобильного интернета.
