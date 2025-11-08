https://ria.ru/20251108/opasnost-2053619504.html
В Ленинградской области объявили режим воздушной опасности
В Ленинградской области объявили режим воздушной опасности
Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко сообщил об объявлении режима воздушной опасности в регионе. РИА Новости, 08.11.2025
ленинградская область
На всей территории Ленинградской области объявили режим воздушной опасности