Малышева назвала Юрия Николаева интеллигентным аристократом

В Москве состоялась церемония прощания с телеведущим Юрием Николаевым.
В Москве состоялась церемония прощания с телеведущим Юрием Николаевым.
Мероприятие прошло в Большом зале Троекуровского кладбища.
Мероприятие прошло в Большом зале Троекуровского кладбища.
Проститься с Николаевым пришли его близкие, друзья, коллеги и поклонники. Среди них гендиректор Первого канала Константин Эрнст, певица Пелагея, телеведущая Елена Малахова, диктор Центрального телевидения Алла Данько, телеведущий Валдис Пельш, певец и композитор Александр Маршал, заслуженная артистка России Зара, певец и композитор Александр Буйнов, певец и композитор Игорь Николаев, многие другие.
Проститься с Николаевым пришли его близкие, друзья, коллеги и поклонники. Среди них гендиректор Первого канала Константин Эрнст, певица Пелагея, телеведущая Елена Малахова, диктор Центрального телевидения Алла Данько, телеведущий Валдис Пельш, певец и композитор Александр Маршал, заслуженная артистка России Зара, певец и композитор Александр Буйнов, певец и композитор Игорь Николаев, многие другие.
Венки прислали президент Владимир Путин, коллектив Первого канала, Государственный Кремлевский дворец, Академия российского телевидения, группа "Любэ", народный артист Николай Расторгуев, народный артист Игорь Матвиенко, Александр Митрошенков и Академия Малахова, друзья и близкие Николаева.
Венки прислали президент Владимир Путин, коллектив Первого канала, Государственный Кремлевский дворец, Академия российского телевидения, группа "Любэ", народный артист Николай Расторгуев, народный артист Игорь Матвиенко, Александр Митрошенков и Академия Малахова, друзья и близкие Николаева.
На церемонию прощания пришли сотни людей. В конце церемонии в зале звучали длительные аплодисменты.
На церемонию прощания пришли сотни людей. В конце церемонии в зале звучали длительные аплодисменты.
Заместитель председателя Совета Федерации Юрий Воробьев направил телеграмму с соболезнованиями семье телеведущего, отметив, что он внес неоценимый вклад в развитие отечественного телевидения.
Заместитель председателя Совета Федерации Юрий Воробьев направил телеграмму с соболезнованиями семье телеведущего, отметив, что он внес неоценимый вклад в развитие отечественного телевидения.
Константин Эрнст рассказал, что передачи Николаева навсегда останутся частью российской культуры.
Константин Эрнст рассказал, что передачи Николаева навсегда останутся частью российской культуры.
Певица Зара отметила, что телеведущий был добрым, интеллигентным и внимательным человеком, подчеркнув, что зрители воспринимали его как члена своей семьи.
Певица Зара отметила, что телеведущий был добрым, интеллигентным и внимательным человеком, подчеркнув, что зрители воспринимали его как члена своей семьи.
Юрий Николаев умер 4 ноября, ему было 76 лет.
В Москве состоялась церемония прощания с телеведущим Юрием Николаевым.
Мероприятие прошло в Большом зале Троекуровского кладбища.
Проститься с Николаевым пришли его близкие, друзья, коллеги и поклонники. Среди них гендиректор Первого канала Константин Эрнст, певица Пелагея, телеведущая Елена Малахова, диктор Центрального телевидения Алла Данько, телеведущий Валдис Пельш, певец и композитор Александр Маршал, заслуженная артистка России Зара, певец и композитор Александр Буйнов, певец и композитор Игорь Николаев, многие другие.
Венки прислали президент Владимир Путин, коллектив Первого канала, Государственный Кремлевский дворец, Академия российского телевидения, группа "Любэ", народный артист Николай Расторгуев, народный артист Игорь Матвиенко, Александр Митрошенков и Академия Малахова, друзья и близкие Николаева.
На церемонию прощания пришли сотни людей. В конце церемонии в зале звучали длительные аплодисменты.
Заместитель председателя Совета Федерации Юрий Воробьев направил телеграмму с соболезнованиями семье телеведущего, отметив, что он внес неоценимый вклад в развитие отечественного телевидения.
Константин Эрнст рассказал, что передачи Николаева навсегда останутся частью российской культуры.
Певица Зара отметила, что телеведущий был добрым, интеллигентным и внимательным человеком, подчеркнув, что зрители воспринимали его как члена своей семьи.
Юрий Николаев умер 4 ноября, ему было 76 лет.