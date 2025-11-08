Малышева назвала Юрия Николаева интеллигентным аристократом

Телеведущая поделилась воспоминаниями о совместной работе с Николаевым и подчеркнула, что он умел сохранять легкость и радость жизни даже в трудные времена - его внутренняя энергия заряжала окружающих.

"Моя боль и тревога за тебя, Лялечка (так Николаев называл жену Элеонору - ред.). Ты, может, единственный человек, который потерял часть себя в самом критическом смысле слова. Поэтому просто помни, что мы всегда рядом", - добавила Малышева, обращаясь к жене Николаева.