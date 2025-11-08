Прощание с телеведущим Юрием Николаевым

Проститься с Николаевым пришли его близкие, друзья, коллеги и поклонники. Среди них гендиректор Первого канала Константин Эрнст, певица Пелагея, телеведущая Елена Малахова, диктор Центрального телевидения Алла Данько, телеведущий Валдис Пельш, певец и композитор Александр Маршал, заслуженная артистка России Зара, певец и композитор Александр Буйнов, певец и композитор Игорь Николаев, многие другие.