Прощание с телеведущим Юрием Николаевым
Культура
Культура
 
14:58 08.11.2025 (обновлено: 16:07 08.11.2025)
Прощание с телеведущим Юрием Николаевым
Прощание с телеведущим Юрием Николаевым
Прощание с телеведущим Юрием Николаевым

В Москве состоялась церемония прощания с телеведущим Юрием Николаевым.

Церемония прощания с телеведущим Юрием Николаевым на Троекуровском кладбище в Москве

В Москве состоялась церемония прощания с телеведущим Юрием Николаевым.

Мероприятие прошло в Большом зале Троекуровского кладбища.

Церемония прощания с телеведущим Юрием Николаевым в похоронном доме Троекурово в Москве

Мероприятие прошло в Большом зале Троекуровского кладбища.

Проститься с Николаевым пришли его близкие, друзья, коллеги и поклонники. Среди них гендиректор Первого канала Константин Эрнст, певица Пелагея, телеведущая Елена Малахова, диктор Центрального телевидения Алла Данько, телеведущий Валдис Пельш, певец и композитор Александр Маршал, заслуженная артистка России Зара, певец и композитор Александр Буйнов, певец и композитор Игорь Николаев, многие другие.

Телеведущий Валдис Пельш на церемонии прощания с телеведущим Юрием Николаевым на Троекуровском кладбище в Москве

Проститься с Николаевым пришли его близкие, друзья, коллеги и поклонники. Среди них гендиректор Первого канала Константин Эрнст, певица Пелагея, телеведущая Елена Малахова, диктор Центрального телевидения Алла Данько, телеведущий Валдис Пельш, певец и композитор Александр Маршал, заслуженная артистка России Зара, певец и композитор Александр Буйнов, певец и композитор Игорь Николаев, многие другие.

Венки прислали президент Владимир Путин, коллектив Первого канала, Государственный Кремлевский дворец, Академия российского телевидения, группа "Любэ", народный артист Николай Расторгуев, народный артист Игорь Матвиенко, Александр Митрошенков и Академия Малахова, друзья и близкие Николаева.

Президент РФ Владимир Путин прислал венок на церемонию прощания с телеведущим Юрием Николаевым

Венки прислали президент Владимир Путин, коллектив Первого канала, Государственный Кремлевский дворец, Академия российского телевидения, группа "Любэ", народный артист Николай Расторгуев, народный артист Игорь Матвиенко, Александр Митрошенков и Академия Малахова, друзья и близкие Николаева.

На церемонию прощания пришли сотни людей. В конце церемонии в зале звучали длительные аплодисменты.

Певец Валерий Сюткин на церемонии прощания с телеведущим Юрием Николаевым в Москве

На церемонию прощания пришли сотни людей. В конце церемонии в зале звучали длительные аплодисменты.

Заместитель председателя Совета Федерации Юрий Воробьев направил телеграмму с соболезнованиями семье телеведущего, отметив, что он внес неоценимый вклад в развитие отечественного телевидения.

Певец Юрий Антонов на церемонии прощания с телеведущим Юрием Николаевым на Троекуровском кладбище в Москве

Заместитель председателя Совета Федерации Юрий Воробьев направил телеграмму с соболезнованиями семье телеведущего, отметив, что он внес неоценимый вклад в развитие отечественного телевидения.

Константин Эрнст рассказал, что передачи Николаева навсегда останутся частью российской культуры.

Генеральный директор Первого канала, продюсер Константин Эрнст и актер Леонид Ярмольник на церемонии прощания с телеведущим Юрием Николаевым в Москве

Константин Эрнст рассказал, что передачи Николаева навсегда останутся частью российской культуры.

Певица Зара отметила, что телеведущий был добрым, интеллигентным и внимательным человеком, подчеркнув, что зрители воспринимали его как члена своей семьи.

Певица Зара на церемонии прощания с телеведущим Юрием Николаевым на Троекуровском кладбище в Москве

Певица Зара отметила, что телеведущий был добрым, интеллигентным и внимательным человеком, подчеркнув, что зрители воспринимали его как члена своей семьи.

Юрий Николаев умер 4 ноября, ему было 76 лет.

Портрет телеведущего Юрия Николаева на церемонии прощания с ним в похоронном доме Троекурово в Москве

Юрий Николаев умер 4 ноября, ему было 76 лет.

Юрий Николаев умер 4 ноября, ему было 76 лет.

