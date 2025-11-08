В Ленинградской области завели новые дела о переделке охолощенного оружия

С.-ПЕТЕРБУРГ, 8 ноя – РИА Новости . Еще три уголовных дела возбуждены против 19-летнего жителя Ленинградской области, который переделывал охолощенные пистолеты в боевые, оставляя их себе, сообщила пресс-служба регионального главка МВД РФ.

По результатам экспертизы порошок оказался бездымным порохом. Также было установлено, что три самодельных пистолета пригодны для стрельбы. В результате следствие возбудило уголовное дело о незаконном обороте взрывчатых веществ, отмечают в ГУ МВД.