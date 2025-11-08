https://ria.ru/20251108/mvd-2053665481.html
В Ленинградской области завели новые дела о переделке охолощенного оружия
Еще три уголовных дела возбуждены против 19-летнего жителя Ленинградской области, который переделывал охолощенные пистолеты в боевые, оставляя их себе, сообщила РИА Новости, 08.11.2025
С.-ПЕТЕРБУРГ, 8 ноя – РИА Новости. Еще три уголовных дела возбуждены против 19-летнего жителя Ленинградской области, который переделывал охолощенные пистолеты в боевые, оставляя их себе, сообщила пресс-служба регионального главка МВД РФ.
В начале сентября ведомство сообщало о задержании 19-летнего жителя Первомайского сельского поселения Выборгского района
Ленобласти. По оперативным данным, молодой человек скупал охолощенное оружие и переделывал его в боевое, не планируя продавать и оставляя для личного пользования. У юноши изъяли, в частности, несколько пистолетов, напоминающих пистолет Макарова и пистолет ТТ, а также винтовку, похожую на винтовку Мосина, нарезные стволы от пистолетов и другие детали оружия, а также патроны различного калибра и шесть упаковок с порошкообразным веществом темного цвета.
По результатам экспертизы порошок оказался бездымным порохом. Также было установлено, что три самодельных пистолета пригодны для стрельбы. В результате следствие возбудило уголовное дело о незаконном обороте взрывчатых веществ, отмечают в ГУ МВД.
"Дальнейшая экспертиза оружия и боеприпасов также подтвердила факт "модернизации"... Экспертиза изъятых патронов, в количестве 2337 штук, подтвердила их боевую поражающую способность. По данному факту полицейским следствием возбуждено еще три уголовных дела по части 1 статьи 223 УК РФ
(незаконное изготовление оружия – ред.)", – говорится в сообщении.