На Логинову составили еще один административный протокол

Она добавила, что материалы еще не приняты к производству судом.

Ранее Логинову дважды подвергали административному аресту на 13 суток. Как сообщала РИА Новости Лебедева, в отношении Логиновой был составлен административный протокол по статье о мелком хулиганстве. Источник агентства в оперативных службах уточнял, что причиной его составления стали нецензурные слова в исполняемой песне. По его информации, срок обоих административных арестов не суммируется, Логинова отбудет 13 суток по двум протоколам.