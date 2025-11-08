https://ria.ru/20251108/loginova-2053726721.html
На Логинову составили еще один административный протокол
На Логинову составили еще один административный протокол - РИА Новости, 08.11.2025
На Логинову составили еще один административный протокол
Дзержинский районный суд Петербурга зарегистрировал административные материалы о дискредитации армии в отношении уличной певицы Дианы Логиновой, сообщила РИА... РИА Новости, 08.11.2025
2025-11-08T23:26:00+03:00
2025-11-08T23:26:00+03:00
2025-11-08T23:42:00+03:00
происшествия
россия
санкт-петербург
диана логинова
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/10/2048649753_0:460:928:982_1920x0_80_0_0_8baeb1ba7558f24007d0c8b9d06ad6dd.jpg
https://ria.ru/20251106/peterburg-2053227723.html
https://ria.ru/20251030/loginova-2051967194.html
россия
санкт-петербург
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/10/2048649753_0:136:928:832_1920x0_80_0_0_46375235cc0be11a4ab5ba8f7d9f8953.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, россия, санкт-петербург, диана логинова
Происшествия, Россия, Санкт-Петербург, Диана Логинова
На Логинову составили еще один административный протокол
На уличную певицу Логинову составили протокол о дискредитации армии
С.-ПЕТЕРБУРГ, 8 ноя - РИА Новости. Дзержинский районный суд Петербурга зарегистрировал административные материалы о дискредитации армии в отношении уличной певицы Дианы Логиновой, сообщила РИА Новости руководитель объединенной пресс-службе судов города Дарья Лебедева.
«
"В Дзержинский районный суд поступило дело об административном правонарушении по части 1 статьи 20.3.3 (Публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных Сил РФ
- ред.) КоАП РФ в отношении Логиновой
", - сообщила Лебедева.
Она добавила, что материалы еще не приняты к производству судом.
Ранее Логинову дважды подвергали административному аресту на 13 суток. Как сообщала РИА Новости Лебедева, в отношении Логиновой был составлен административный протокол по статье о мелком хулиганстве. Источник агентства в оперативных службах уточнял, что причиной его составления стали нецензурные слова в исполняемой песне. По его информации, срок обоих административных арестов не суммируется, Логинова отбудет 13 суток по двум протоколам.
По информации объединенной пресс-службы судов Петербурга
, вечером 11 октября Логинова организовала массовое одновременное пребывание не менее 70 человек с использованием звукоусиливающей аппаратуры около метро "Площадь Восстания". Дзержинский районный суд Петербурга 16 октября назначил ей 13 суток ареста по части 1 статьи 20.2.2 (организация массового одновременного пребывания граждан в общественных местах, повлекшая нарушение общественного порядка) КоАП РФ, двоим музыкантам ее группы - 13 и 12 суток.
Также Ленинский районный суд назначил Логиновой, исполнявшей песни иноагентов, штраф в размере 30 тысяч рублей по административному делу о дискредитации Вооруженных сил РФ.