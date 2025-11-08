Рейтинг@Mail.ru
На Логинову составили еще один административный протокол
23:26 08.11.2025 (обновлено: 23:42 08.11.2025)
На Логинову составили еще один административный протокол
Дзержинский районный суд Петербурга зарегистрировал административные материалы о дискредитации армии в отношении уличной певицы Дианы Логиновой, сообщила РИА...
2025
С.-ПЕТЕРБУРГ, 8 ноя - РИА Новости. Дзержинский районный суд Петербурга зарегистрировал административные материалы о дискредитации армии в отношении уличной певицы Дианы Логиновой, сообщила РИА Новости руководитель объединенной пресс-службе судов города Дарья Лебедева.
«
"В Дзержинский районный суд поступило дело об административном правонарушении по части 1 статьи 20.3.3 (Публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных Сил РФ - ред.) КоАП РФ в отношении Логиновой", - сообщила Лебедева.
Она добавила, что материалы еще не приняты к производству судом.
Ранее Логинову дважды подвергали административному аресту на 13 суток. Как сообщала РИА Новости Лебедева, в отношении Логиновой был составлен административный протокол по статье о мелком хулиганстве. Источник агентства в оперативных службах уточнял, что причиной его составления стали нецензурные слова в исполняемой песне. По его информации, срок обоих административных арестов не суммируется, Логинова отбудет 13 суток по двум протоколам.
По информации объединенной пресс-службы судов Петербурга, вечером 11 октября Логинова организовала массовое одновременное пребывание не менее 70 человек с использованием звукоусиливающей аппаратуры около метро "Площадь Восстания". Дзержинский районный суд Петербурга 16 октября назначил ей 13 суток ареста по части 1 статьи 20.2.2 (организация массового одновременного пребывания граждан в общественных местах, повлекшая нарушение общественного порядка) КоАП РФ, двоим музыкантам ее группы - 13 и 12 суток.
Также Ленинский районный суд назначил Логиновой, исполнявшей песни иноагентов, штраф в размере 30 тысяч рублей по административному делу о дискредитации Вооруженных сил РФ.
