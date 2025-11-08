Рейтинг@Mail.ru
В Дагестане экс-депутата осудили условно за хищение 5 миллионов рублей
08.11.2025
В Дагестане экс-депутата осудили условно за хищение 5 миллионов рублей
2025
В Дагестане экс-депутата осудили условно за хищение 5 миллионов рублей

МАХАЧКАЛА, 8 ноя - РИА Новости. Суд в Дагестане приговорил к трем годам лишения свободы условно бывшего депутата районного собрания Кизилюртовского района, который оформил на местных жителей банковские карты и похитил более 5 миллионов рублей из бюджета, сообщили РИА Новости в пресс-службе управления ФСБ России по республике.
"Учитывая полное возмещение причиненного ущерба, Кизилюртовский городской суд Республики Дагестан признал бывшего депутата районного собрания муниципального района "Кизилюртовский район" Малачиева виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 УК России (мошенничество), назначив ему наказание в виде лишения свободы сроком на три года условно, а также штрафа в размере 100 тысяч рублей", – говорится в сообщении.
Следствие установило, что весной 2023 года Малачиев рассказал жителям Кизилюртовского района, что им якобы положена единовременная выплата в 50 тысяч рублей каждому. Под этим предлогом депутат получил от них копии паспортов, СНИЛС, ИНН и оформил на их имена банковские карты.
Затем для получения субсидий от министерства сельского хозяйства Дагестана Малачиев подготовил пакет подложных документов, включая фиктивные договоры купли-продажи сельхозпродукции, аренды техники, поставки удобрений и семян, а также липовые справки и заявления. В итоге на счета граждан, которые не были в курсе замыслов депутата, из республиканского бюджета были незаконно перечислены в общей сложности более 5 миллионов рублей. Эти деньги Малачиев обналичил и присвоил себе.
