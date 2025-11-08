https://ria.ru/20251108/kriminal-2053686934.html
В Дагестане экс-депутата осудили условно за хищение 5 миллионов рублей
2025-11-08T17:18:00+03:00
2025-11-08T17:18:00+03:00
2025-11-08T17:18:00+03:00
происшествия
республика дагестан
кизилюртовский район
россия
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
республика дагестан
кизилюртовский район
россия
Происшествия, Республика Дагестан, Кизилюртовский район, Россия, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
В Дагестане экс-депутата осудили на три года условно за мошенничество
МАХАЧКАЛА, 8 ноя - РИА Новости. Суд в Дагестане приговорил к трем годам лишения свободы условно бывшего депутата районного собрания Кизилюртовского района, который оформил на местных жителей банковские карты и похитил более 5 миллионов рублей из бюджета, сообщили РИА Новости в пресс-службе управления ФСБ России по республике.
"Учитывая полное возмещение причиненного ущерба, Кизилюртовский городской суд Республики Дагестан
признал бывшего депутата районного собрания муниципального района "Кизилюртовский район" Малачиева виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 УК России
(мошенничество), назначив ему наказание в виде лишения свободы сроком на три года условно, а также штрафа в размере 100 тысяч рублей", – говорится в сообщении.
Следствие установило, что весной 2023 года Малачиев рассказал жителям Кизилюртовского района
, что им якобы положена единовременная выплата в 50 тысяч рублей каждому. Под этим предлогом депутат получил от них копии паспортов, СНИЛС, ИНН и оформил на их имена банковские карты.
Затем для получения субсидий от министерства сельского хозяйства Дагестана Малачиев подготовил пакет подложных документов, включая фиктивные договоры купли-продажи сельхозпродукции, аренды техники, поставки удобрений и семян, а также липовые справки и заявления. В итоге на счета граждан, которые не были в курсе замыслов депутата, из республиканского бюджета были незаконно перечислены в общей сложности более 5 миллионов рублей. Эти деньги Малачиев обналичил и присвоил себе.