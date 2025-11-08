Рейтинг@Mail.ru
В Камышине один из пострадавших при взрыве самогонного аппарата скончался - РИА Новости, 08.11.2025
16:45 08.11.2025 (обновлено: 16:59 08.11.2025)
https://ria.ru/20251108/kamyshin-2053680952.html
В Камышине один из пострадавших при взрыве самогонного аппарата скончался
В Камышине один из пострадавших при взрыве самогонного аппарата скончался - РИА Новости, 08.11.2025
В Камышине один из пострадавших при взрыве самогонного аппарата скончался
Один из троих пострадавших при взрыве самогонного аппарата в Камышине Волгоградской области скончался в больнице, сообщили РИА Новости в комитете... РИА Новости, 08.11.2025
2025-11-08T16:45:00+03:00
2025-11-08T16:59:00+03:00
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/08/2053683035_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_7ccfa0ac749b4a8d495cee848049659c.jpg
https://ria.ru/20250309/vzryv-2003923282.html
В Камышине один из пострадавших при взрыве самогонного аппарата скончался

ВОЛГОГРАД , 8 ноя - РИА Новости. Один из троих пострадавших при взрыве самогонного аппарата в Камышине Волгоградской области скончался в больнице, сообщили РИА Новости в комитете здравоохранения региона.
В пятницу ГУ МЧС по Волгоградской области сообщало, что в пятницу вечером в Камышине произошла разгерметизация самогонного аппарата, от взрыва выбило окна в квартире, пострадали три человека.
"Один пострадавший получил несовместимые с жизнью травмы и скончался в Камышинской ЦГБ. Двое других пострадавших перегоспитализируются в ожоговое отделение больницы скорой медицинской помощи №25 (Волгограда - ред.)", - сообщили в комитете.
