В Камышине один из пострадавших при взрыве самогонного аппарата скончался
В Камышине один из пострадавших при взрыве самогонного аппарата скончался - РИА Новости, 08.11.2025
В Камышине один из пострадавших при взрыве самогонного аппарата скончался
Один из троих пострадавших при взрыве самогонного аппарата в Камышине Волгоградской области скончался в больнице, сообщили РИА Новости в комитете... РИА Новости, 08.11.2025
2025-11-08T16:45:00+03:00
2025-11-08T16:45:00+03:00
2025-11-08T16:59:00+03:00
происшествия
камышин
волгоградская область
волгоград
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
камышин
волгоградская область
волгоград
Происшествия, Камышин, Волгоградская область, Волгоград, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Камышине один из пострадавших при взрыве самогонного аппарата скончался
