В ЮАР отреагировали на слова Трампа о позоре саммита G20

МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Департамент международных отношений и сотрудничества ЮАР отреагировал на слова президента США Дональда Трампа о том, что проведение саммита G20 в Йоханнесбурге является "позором", заявив, что обвинения в притеснении белых жителей ЮАР не подкреплены фактам.

Ранее Трамп в публикации в соцсети Truth Social заявил, что считает полным позором проведение предстоящего саммита "Большой двадцатки" ( G20 ) в ЮАР . До этого американский президент утверждал, что ЮАР и вовсе больше не место в "двадцатке" из-за "плохих" вещей, которые там якобы произошли.

"Министерство международных отношений и сотрудничества ЮАР обратило внимание на содержание поста президента Дональда Трампа на платформе Truth Social... Утверждение о том, что община (белых фермеров - ред.) подвергается преследованиям, не подкреплено фактами", - говорится в заявлении департамента.

Отмечается, что, опираясь на опыт преодоления расового и этнического разделения, ЮАР имеет уникальные возможности для того, чтобы отстаивать в рамках G20 преодоление неравенства.

Председательство в "Группе двадцати" перешло к ЮАР с 1 декабря 2024 года от Бразилии . В конце ноября 2025 года руководство в Претории передаст его США . Саммит G20 пройдет 22-23 ноября в Йоханнесбурге . Российскую делегацию возглавит замглавы администрации президента Максим Орешкин

Как заявлял президент ЮАР Сирил Рамафоса , саммит G20 в ЮАР состоится независимо от того, приедет туда Трамп или нет.

Американский лидер ранее неоднократно подвергал ЮАР критике. В мае Трамп в ходе беседы с Рамафосой в Белом доме решил показать южноафриканскому лидеру видеоматериалы, якобы доказывающие насилие против белых фермеров в африканской республике, назвав происходящее геноцидом. Рамафоса проигнорировал большую часть записей, отрицая утверждения о том, что ЮАР проводит государственную политику, направленную на нарушение прав белых фермеров. Сам Рамафоса позже положительно оценил встречу.