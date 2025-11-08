Рейтинг@Mail.ru
В ЮАР отреагировали на слова Трампа о позоре саммита G20 - РИА Новости, 08.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:32 08.11.2025 (обновлено: 14:33 08.11.2025)
https://ria.ru/20251108/juar-2053657861.html
В ЮАР отреагировали на слова Трампа о позоре саммита G20
В ЮАР отреагировали на слова Трампа о позоре саммита G20 - РИА Новости, 08.11.2025
В ЮАР отреагировали на слова Трампа о позоре саммита G20
Департамент международных отношений и сотрудничества ЮАР отреагировал на слова президента США Дональда Трампа о том, что проведение саммита G20 в Йоханнесбурге... РИА Новости, 08.11.2025
2025-11-08T14:32:00+03:00
2025-11-08T14:33:00+03:00
в мире
юар
сша
йоханнесбург
дональд трамп
сирил рамафоса
максим орешкин
большая двадцатка
https://cdnn21.img.ria.ru/images/24975/79/249757948_0:69:730:480_1920x0_80_0_0_4ec92e27eb1159791f3cea678f4534e5.jpg
https://ria.ru/20251108/tramp-2053583959.html
https://ria.ru/20251106/ukraina-2053128597.html
юар
сша
йоханнесбург
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/24975/79/249757948_0:0:730:548_1920x0_80_0_0_ad693fb02d7df650d9995d2e335ca82c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, юар, сша, йоханнесбург, дональд трамп, сирил рамафоса, максим орешкин, большая двадцатка
В мире, ЮАР, США, Йоханнесбург, Дональд Трамп, Сирил Рамафоса, Максим Орешкин, Большая двадцатка
В ЮАР отреагировали на слова Трампа о позоре саммита G20

ЮАР отреагировала на критику Трампа из-за проведения саммита G20 в Йоханнесбурге

© Фото : Владимир СтогниенкоЙоханнесбург
Йоханнесбург - РИА Новости, 1920, 08.11.2025
© Фото : Владимир Стогниенко
Йоханнесбург. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Департамент международных отношений и сотрудничества ЮАР отреагировал на слова президента США Дональда Трампа о том, что проведение саммита G20 в Йоханнесбурге является "позором", заявив, что обвинения в притеснении белых жителей ЮАР не подкреплены фактам.
Ранее Трамп в публикации в соцсети Truth Social заявил, что считает полным позором проведение предстоящего саммита "Большой двадцатки" (G20) в ЮАР. До этого американский президент утверждал, что ЮАР и вовсе больше не место в "двадцатке" из-за "плохих" вещей, которые там якобы произошли.
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 08.11.2025
Трамп не отправит делегацию США на саммит G20 в ЮАР
Вчера, 01:12
"Министерство международных отношений и сотрудничества ЮАР обратило внимание на содержание поста президента Дональда Трампа на платформе Truth Social... Утверждение о том, что община (белых фермеров - ред.) подвергается преследованиям, не подкреплено фактами", - говорится в заявлении департамента.
Отмечается, что, опираясь на опыт преодоления расового и этнического разделения, ЮАР имеет уникальные возможности для того, чтобы отстаивать в рамках G20 преодоление неравенства.
Председательство в "Группе двадцати" перешло к ЮАР с 1 декабря 2024 года от Бразилии. В конце ноября 2025 года руководство в Претории передаст его США. Саммит G20 пройдет 22-23 ноября в Йоханнесбурге. Российскую делегацию возглавит замглавы администрации президента Максим Орешкин.
Как заявлял президент ЮАР Сирил Рамафоса, саммит G20 в ЮАР состоится независимо от того, приедет туда Трамп или нет.
Американский лидер ранее неоднократно подвергал ЮАР критике. В мае Трамп в ходе беседы с Рамафосой в Белом доме решил показать южноафриканскому лидеру видеоматериалы, якобы доказывающие насилие против белых фермеров в африканской республике, назвав происходящее геноцидом. Рамафоса проигнорировал большую часть записей, отрицая утверждения о том, что ЮАР проводит государственную политику, направленную на нарушение прав белых фермеров. Сам Рамафоса позже положительно оценил встречу.
Позднее Трамп подписал указ о приостановке помощи ЮАР и заявил, что США предоставят фермерам, которые хотят покинуть ЮАР по соображениям безопасности, "ускоренный путь к гражданству". МИД ЮАР подверг критике планы Вашингтона по переселению в США белых южноафриканцев.
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 06.11.2025
Власти ЮАР сообщили о попытках вернуть уехавших на Украину наемников
6 ноября, 09:35
 
В миреЮАРСШАЙоханнесбургДональд ТрампСирил РамафосаМаксим ОрешкинБольшая двадцатка
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала