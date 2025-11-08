https://ria.ru/20251108/juar-2053657861.html
В ЮАР отреагировали на слова Трампа о позоре саммита G20
Департамент международных отношений и сотрудничества ЮАР отреагировал на слова президента США Дональда Трампа о том, что проведение саммита G20 в Йоханнесбурге...
В мире, ЮАР, США, Йоханнесбург, Дональд Трамп, Сирил Рамафоса, Максим Орешкин, Большая двадцатка
МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Департамент международных отношений и сотрудничества ЮАР отреагировал на слова президента США Дональда Трампа о том, что проведение саммита G20 в Йоханнесбурге является "позором", заявив, что обвинения в притеснении белых жителей ЮАР не подкреплены фактам.
Ранее Трамп
в публикации в соцсети Truth Social заявил, что считает полным позором проведение предстоящего саммита "Большой двадцатки" (G20
) в ЮАР
. До этого американский президент утверждал, что ЮАР и вовсе больше не место в "двадцатке" из-за "плохих" вещей, которые там якобы произошли.
"Министерство международных отношений и сотрудничества ЮАР обратило внимание на содержание поста президента Дональда Трампа на платформе Truth Social... Утверждение о том, что община (белых фермеров - ред.) подвергается преследованиям, не подкреплено фактами", - говорится в заявлении департамента.
Отмечается, что, опираясь на опыт преодоления расового и этнического разделения, ЮАР имеет уникальные возможности для того, чтобы отстаивать в рамках G20 преодоление неравенства.
Председательство в "Группе двадцати" перешло к ЮАР с 1 декабря 2024 года от Бразилии
. В конце ноября 2025 года руководство в Претории
передаст его США
. Саммит G20 пройдет 22-23 ноября в Йоханнесбурге
. Российскую делегацию возглавит замглавы администрации президента Максим Орешкин
.
Как заявлял президент ЮАР Сирил Рамафоса
, саммит G20 в ЮАР состоится независимо от того, приедет туда Трамп или нет.
Американский лидер ранее неоднократно подвергал ЮАР критике. В мае Трамп в ходе беседы с Рамафосой в Белом доме решил показать южноафриканскому лидеру видеоматериалы, якобы доказывающие насилие против белых фермеров в африканской республике, назвав происходящее геноцидом. Рамафоса проигнорировал большую часть записей, отрицая утверждения о том, что ЮАР проводит государственную политику, направленную на нарушение прав белых фермеров. Сам Рамафоса позже положительно оценил встречу.
Позднее Трамп подписал указ о приостановке помощи ЮАР и заявил, что США предоставят фермерам, которые хотят покинуть ЮАР по соображениям безопасности, "ускоренный путь к гражданству". МИД ЮАР подверг критике планы Вашингтона по переселению в США белых южноафриканцев.