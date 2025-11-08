Депутат от АдГ заявил, что поедет на конгресс в Сочи, несмотря ни на что

БЕРЛИН, 8 ноя - РИА Новости. Депутат Европарламента от партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) Ханс Нойхофф в интервью немецкой газете Handelsblatt заявил, что намерен принять участие в предстоящем конгрессе в Сочи, несмотря на критику со стороны представителей блока Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС).