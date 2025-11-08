Рейтинг@Mail.ru
Депутат от АдГ заявил, что поедет на конгресс в Сочи, несмотря ни на что - РИА Новости, 08.11.2025
21:14 08.11.2025
Депутат от АдГ заявил, что поедет на конгресс в Сочи, несмотря ни на что
Депутат от АдГ заявил, что поедет на конгресс в Сочи, несмотря ни на что - РИА Новости, 08.11.2025
Депутат от АдГ заявил, что поедет на конгресс в Сочи, несмотря ни на что
Депутат Европарламента от партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) Ханс Нойхофф в интервью немецкой газете Handelsblatt заявил, что намерен принять участие в... РИА Новости, 08.11.2025
Депутат от АдГ заявил, что поедет на конгресс в Сочи, несмотря ни на что

Депутат АдГ Нойхофф поедет в Сочи, несмотря на критику от правящего блока

БЕРЛИН, 8 ноя - РИА Новости. Депутат Европарламента от партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) Ханс Нойхофф в интервью немецкой газете Handelsblatt заявил, что намерен принять участие в предстоящем конгрессе в Сочи, несмотря на критику со стороны представителей блока Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС).
Ранее генеральный секретарь ХСС Мартин Хубер и представитель ХДС по внешней политике Родерих Кизеветтер раскритиковали участие представителей АдГ в поездке. Хубер назвал это "работой в интересах Москвы", а Кизеветтер утверждал, что подобные инициативы могут быть использованы Россией в контексте "гибридного противостояния".
11.10.2025
"Союзник России" показал свое истинное лицо
11 октября, 08:00
11 октября, 08:00
"Я еду на конгресс, организованный Европейским институтом Российской академии наук, на тему перспектив отношений между государствами ЕС и странами БРИКС, и также выступлю там с докладом", - отметил политик.
Нойхофф уточнил, что на конгрессе ожидаются участники из всего спектра стран-участниц БРИКС и из нескольких государств-членов Евросоюза.
"Политики из блока ХДС/ХСС, которые думают, что мы должны игнорировать БРИКС, ничего не понимают в геополитике. Они ведут Германию и Европу в тупик, а не в благополучное будущее", - сказал евродепутат.
По данным Handelsblatt, поездка Нойхоффа, а также депутатов бундестага Штеффена Котре и Райнера Ротфусса, а также главы регионального отделения АдГ в Саксонии Йорга Урбана будет профинансирована фракцией "Альтернативы для Германии". Целью делегации в партии называют поддержание каналов диалога.
В среду телеканал ARD со ссылкой на имеющийся в его распоряжении план зарубежных поездок депутатов сообщил, что Котре и Ротфусс отправятся в Россию на международный симпозиум в формате БРИКС-Европа. Их визиты пройдут с 13 по 16 ноября и 17 ноября, следует из документа. Визиты депутатов в РФ согласованы с фракцией АдГ. Как подчеркнул ARD председатель рабочей группы по международным делам и заместитель руководителя фракции "Альтернативы для Германии" Штефан Кейтер, "пришло время активизировать контакты с Россией".
3.11.2025
Лидеры АдГ прокомментировали поджог автомобиля депутата
3 ноября, 21:58
3 ноября, 21:58
 
В миреРоссияСочиГерманияШтеффен КотреХДС/ХССБРИКСARD
 
 
