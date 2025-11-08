"Своего рода монстр": в ЕС заявили о стычке Каллас и фон дер Ляйен

МОСКВА, 8 ноя — РИА Новости . Глава внешнеполитической службы Евросоюза Кая Каллас не смогла вернуть в Брюссель главного врага председателя ЕК Урсулы фон дер Ляйен, экс-руководителя аппарата главы Еврокомиссии Мартина Зельмайра, оставшегося послом ЕС в Ватикане, сообщает издание Politico.

В конце октября немецкая газета Die Welt сообщила, что глава внешнеполитической службы Евросоюза Кая Каллас серьезно поссорилась с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен и потерпела поражение в борьбе за власть в аппарате Евросоюза.