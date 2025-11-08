Рейтинг@Mail.ru
"Своего рода монстр": в ЕС заявили о стычке Каллас и фон дер Ляйен
05:44 08.11.2025
"Своего рода монстр": в ЕС заявили о стычке Каллас и фон дер Ляйен
"Своего рода монстр": в ЕС заявили о стычке Каллас и фон дер Ляйен
Глава внешнеполитической службы Евросоюза Кая Каллас не смогла вернуть в Брюссель главного врага председателя ЕК Урсулы фон дер Ляйен, экс-руководителя аппарата РИА Новости, 08.11.2025
"Своего рода монстр": в ЕС заявили о стычке Каллас и фон дер Ляйен

Politico: Каллас не смогла вернуть главного врага фон дер Ляйен в Брюссель

© AP Photo / Virginia MayoУрсула фон дер Ляйен и Кая Каллас
Урсула фон дер Ляйен и Кая Каллас - РИА Новости, 1920, 08.11.2025
© AP Photo / Virginia Mayo
Урсула фон дер Ляйен и Кая Каллас. Архивное фото
МОСКВА, 8 ноя — РИА Новости .Глава внешнеполитической службы Евросоюза Кая Каллас не смогла вернуть в Брюссель главного врага председателя ЕК Урсулы фон дер Ляйен, экс-руководителя аппарата главы Еврокомиссии Мартина Зельмайра, оставшегося послом ЕС в Ватикане, сообщает издание Politico.
"По словам трех официальных лиц, пожелавших остаться анонимными, <…> Зельмайр, по всей видимости, останется в Риме на обозримое будущее после того, как противодействие со стороны руководства Европейской комиссии потопило его заявку (На возвращение в Брюссель. — Прим. Ред.), особенно потому, что он до сих пор отказывался занять альтернативную должность в бельгийской столице", — пишет издание.
Кая Каллас - РИА Новости, 1920, 07.11.2025
Захарова прокомментировала слова Каллас, назвавшей поездки в ЕС привилегией
Вчера, 20:22
Как отмечается в материале, Зельмайр благодаря своему опыту политических интриг и частой смене союзников был опасной фигурой не только для фон дер Ляйен, но и для Каллас.
"(В случае назначения на должность в ЕК. — Прим. Ред.) он (Зельмайр. — Прим. Ред.) был бы своего рода монстром под кроватью для фон дер Ляйен, но на самом деле, он был бы монстром под кроватью и для Каллас", — говорится в статье.
В конце октября немецкая газета Die Welt сообщила, что глава внешнеполитической службы Евросоюза Кая Каллас серьезно поссорилась с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен и потерпела поражение в борьбе за власть в аппарате Евросоюза.
Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен выступает на пленарной сессии Европейского парламента в Страсбурге - РИА Новости, 1920, 30.09.2025
"Урсула — отстой". СМИ узнали об отношении евродепутатов к главе ЕК
30 сентября, 10:18
Каллас, как уточняет издание, пыталась укрепить свою власть, предложив на должность ближайшего советника экс-руководителя аппарата главы Еврокомиссии Мартина Зельмайра.
Ранее СМИ сообщали, что европейские чиновники активно обсуждают возможность возвращения экс-руководителя аппарата главы Еврокомиссии Мартина Зельмайра, который может занять руководящий пост во внешнеполитической службе ЕС, что спровоцирует эскалацию борьбы за влияние между Европейской комиссией и внешнеполитическим крылом ЕС и ухудшит и без того не очень хорошие личные отношения между Калас и Фон дер Ляйен.
Мартин Зельмайр занимал должность главы аппарата президента Еврокомиссии Жан-Клода Юнкера с 2014 по 2018 год.
Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен - РИА Новости, 1920, 08.11.2025
СМИ: фон дер Ляйен подготовила секретный план против России
02:29
 
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Гаврилова А.В.
