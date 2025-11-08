То есть центр создается для того, чтобы наводнить Евросоюз, где и так с правдивой информацией дела плохи, "еще и дополнительной дезинформацией", подчеркнул политик.

В России ранее заявляли, что ЕС под видом якобы борьбы с дезинформацией борется с неугодными СМИ и журналистами. РФ не раз отвергала многочисленные обвинения Запада в якобы вмешательстве в дела других государств, называя их голословными. При этом в России неоднократно указывали на многочисленные попытки вмешательства со стороны западных стран. МИД России заявлял, что РФ будет жестоко и решительно пресекать любые попытки вмешательства во внутренние дела и подрывной активности из-за границы.