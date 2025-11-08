Пушков раскритиковал создаваемый ЕС центр для противостояния дезинформации

МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Создаваемый Евросоюзом центр для противостояния якобы дезинформации со стороны других государств сам будет заниматься обманом своих граждан, считает сенатор Алексей Пушков.
Еврокомиссия планирует создать центр демократической устойчивости для противостояния якобы дезинформации со стороны России и других государств, сообщает газета Guardian со ссылкой на оказавшийся в ее распоряжении документ.
"ЕС намерен создать "центр по борьбе с угрозой дезинформации" со стороны России. (Глава Еврокомиссии - ред.) Урсула фон дер Ляйен подготовила необходимый документ. Чем будет заниматься этот центр, уже понятно. Доказывать, что Украина способна победить... Придумывать, что еще чуть-чуть - и экономика России будет поставлена на колени", – написал Пушков в своем Telegram-канале.
Кроме того, этот центр будет врать, что лидеры типа президента Франции Эммануэля Макрона и премьер-министра Великобритании Кира Стармера с их мизерными рейтингами якобы представляют интересы французов и британцев, отметил сенатор.
"Что русских уже видели у ворот Парижа. Что Россия будто бы намерена захватить пол-Европы. И так далее", - добавил Пушков.
То есть центр создается для того, чтобы наводнить Евросоюз, где и так с правдивой информацией дела плохи, "еще и дополнительной дезинформацией", подчеркнул политик.
"Тот самый случай, когда вор первым кричит: "Держите вора!", - заключил сенатор.
В России ранее заявляли, что ЕС под видом якобы борьбы с дезинформацией борется с неугодными СМИ и журналистами. РФ не раз отвергала многочисленные обвинения Запада в якобы вмешательстве в дела других государств, называя их голословными. При этом в России неоднократно указывали на многочисленные попытки вмешательства со стороны западных стран. МИД России заявлял, что РФ будет жестоко и решительно пресекать любые попытки вмешательства во внутренние дела и подрывной активности из-за границы.
