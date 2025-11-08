Рейтинг@Mail.ru
Опубликован список погибших при крушении вертолета в Дагестане
18:15 08.11.2025 (обновлено: 19:30 08.11.2025)
Опубликован список погибших при крушении вертолета в Дагестане
Опубликован список погибших при крушении вертолета в Дагестане
Опубликован список погибших при крушении вертолета в Дагестане
Кизлярский электромеханический завод опубликовал в Telegram-канале имена и фотографии погибших при крушении вертолета в Дагестане. РИА Новости, 08.11.2025
республика дагестан
россия
карабудахкентский район
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
следственный комитет россии (ск рф)
ка-226
крушение вертолета в дагестане
кизляр
республика дагестан
россия
карабудахкентский район
кизляр
избербаш
республика дагестан, россия, карабудахкентский район, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), следственный комитет россии (ск рф), ка-226, крушение вертолета в дагестане
Республика Дагестан, Россия, Карабудахкентский район, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Следственный комитет России (СК РФ), Ка-226, Крушение вертолета в Дагестане, Кизляр, Избербаш, Происшествия
Опубликован список погибших при крушении вертолета в Дагестане

Дагестанский концерн КЭМЗ опубликовал имена погибших при крушении вертолета

© Фото : Главное управление МЧС России по Республике Дагестан/Telegram
Сотрудники МЧС по Республике Дагестан работают на месте падения вертолета в населенном пункте Ачи-Су
Сотрудники МЧС по Республике Дагестан работают на месте падения вертолета в населенном пункте Ачи-Су - РИА Новости, 1920, 08.11.2025
© Фото : Главное управление МЧС России по Республике Дагестан/Telegram
Сотрудники МЧС по Республике Дагестан работают на месте падения вертолета в населенном пункте Ачи-Су
МАХАЧКАЛА, 8 ноя — РИА Новости. Кизлярский электромеханический завод опубликовал в Telegram-канале имена и фотографии погибших при крушении вертолета в Дагестане.
На месте происшествия погибли заместитель гендиректора концерна Ачало Магомедов, главный инженер и главный энергетик Сергей Суслов, главный конструктор по вертолетостроению Сиражутдин Саадуев и водитель Ислам Джабраилов. Бортмеханик вертолета Петр Суров умер в больнице.
© КЭМЗ/Telegram
Сотрудники концерна КЭМЗ, погибшие при крушении вертолета Ка-226 в районе села Ачи-Су в Дагестане
Сотрудники концерна КЭМЗ, погибшие в результате крушения вертолета Ка-226 в районе села Ачи-Су в Дагестане - РИА Новости, 1920, 08.11.2025
© КЭМЗ/Telegram
Сотрудники концерна КЭМЗ, погибшие при крушении вертолета Ка-226 в районе села Ачи-Су в Дагестане
Вертолет Ка-226, летевший из Кизляра в Избербаш, рухнул на территории поселка Ачи-Су в пятницу днем. Воздушное судно упало на строящийся гостевой дом, где в тот момент никого не было. Всего на борту было семь человек. Пострадавших доставили в городскую больницу Избербаша. Позже их перевезли в ожоговый центр. Состояние одного из них тяжелое, второго — средней степени тяжести.
В мэрии Кизляра сообщили РИА Новости, что в числе пострадавших — Ахмат Ахматов, сын директора завода Ибрагима Ахматова и исполнительный директор КЭМЗ. По данным пресс-службы главы Дагестана Сергея Меликова, вертолетом управлял летчик-испытатель Владимир Андреев, а Ахматов был на месте второго члена экипажа.
Основная причина катастрофы — возгорание двигателя в полете. Рассматриваются также версии с ошибкой пилота или технической неисправностью. На месте крушения возник пожар, его полностью потушили. Следственный комитет завел уголовное дело о нарушении правил безопасности, повлекшем гибель нескольких человек.
На месте крушения вертолета в Дагестане нашли черные ящики
7 ноября, 18:01
На месте крушения вертолета в Дагестане нашли черные ящики
7 ноября, 18:01
 
Республика Дагестан, Россия, Карабудахкентский район, МЧС России, Следственный комитет России (СК РФ), Ка-226, Крушение вертолета в Дагестане
 
 
