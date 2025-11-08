Опубликован список погибших при крушении вертолета в Дагестане

МАХАЧКАЛА, 8 ноя — РИА Новости. Кизлярский электромеханический завод опубликовал в Telegram-канале имена и фотографии погибших при крушении вертолета в Дагестане.
На месте происшествия погибли заместитель гендиректора концерна Ачало Магомедов, главный инженер и главный энергетик Сергей Суслов, главный конструктор по вертолетостроению Сиражутдин Саадуев и водитель Ислам Джабраилов. Бортмеханик вертолета Петр Суров умер в больнице.
© КЭМЗ/TelegramСотрудники концерна КЭМЗ, погибшие при крушении вертолета Ка-226 в районе села Ачи-Су в Дагестане
Сотрудники концерна КЭМЗ, погибшие при крушении вертолета Ка-226 в районе села Ачи-Су в Дагестане
Вертолет Ка-226, летевший из Кизляра в Избербаш, рухнул на территории поселка Ачи-Су в пятницу днем. Воздушное судно упало на строящийся гостевой дом, где в тот момент никого не было. Всего на борту было семь человек. Пострадавших доставили в городскую больницу Избербаша. Позже их перевезли в ожоговый центр. Состояние одного из них тяжелое, второго — средней степени тяжести.
В мэрии Кизляра сообщили РИА Новости, что в числе пострадавших — Ахмат Ахматов, сын директора завода Ибрагима Ахматова и исполнительный директор КЭМЗ. По данным пресс-службы главы Дагестана Сергея Меликова, вертолетом управлял летчик-испытатель Владимир Андреев, а Ахматов был на месте второго члена экипажа.
Основная причина катастрофы — возгорание двигателя в полете. Рассматриваются также версии с ошибкой пилота или технической неисправностью. На месте крушения возник пожар, его полностью потушили. Следственный комитет завел уголовное дело о нарушении правил безопасности, повлекшем гибель нескольких человек.
