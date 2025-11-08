Опубликован список погибших при крушении вертолета в Дагестане

На месте происшествия погибли заместитель гендиректора концерна Ачало Магомедов, главный инженер и главный энергетик Сергей Суслов, главный конструктор по вертолетостроению Сиражутдин Саадуев и водитель Ислам Джабраилов. Бортмеханик вертолета Петр Суров умер в больнице.

Сотрудники концерна КЭМЗ, погибшие при крушении вертолета Ка-226 в районе села Ачи-Су в Дагестане

Основная причина катастрофы — возгорание двигателя в полете. Рассматриваются также версии с ошибкой пилота или технической неисправностью. На месте крушения возник пожар, его полностью потушили. Следственный комитет завел уголовное дело о нарушении правил безопасности, повлекшем гибель нескольких человек.