В Воронежской области отменили режим опасности атаки БПЛА
Режим опасности атаки БПЛА отменен в Воронежской области, сообщил губернатор Александр Гусев. РИА Новости, 08.11.2025
специальная военная операция на украине
безопасность
воронежская область
александр гусев (губернатор)
воронежская область
В Воронежской области спустя более девяти часов отменили режим опасности БПЛА