В Воронежской области отменили режим опасности атаки БПЛА
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
08:27 08.11.2025
В Воронежской области отменили режим опасности атаки БПЛА
Режим опасности атаки БПЛА отменен в Воронежской области, сообщил губернатор Александр Гусев. РИА Новости, 08.11.2025
специальная военная операция на украине
безопасность
воронежская область
александр гусев (губернатор)
безопасность, воронежская область, александр гусев (губернатор)
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Воронежская область, Александр Гусев (губернатор)
Последствия обстрела
Последствия обстрела
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в медиабанк
Последствия обстрела. Архивное фото
МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Режим опасности атаки БПЛА отменен в Воронежской области, сообщил губернатор Александр Гусев.
Опасность атаки БПЛА была объявлена в регионе в 22.50 мск пятницы. Она продлилась более девяти часов.
"Отбой опасности атаки БПЛА в регионе (в Воронежской области - ред.)", - написал Гусев в своем Telegram-канале.
Специальная военная операция на Украине
 
 
Заголовок открываемого материала