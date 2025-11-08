Рейтинг@Mail.ru
12:51 08.11.2025
Техники начали ремонт поврежденного участка ЛЭП возле ЗАЭС
Техники начали ремонт поврежденного участка ЛЭП возле ЗАЭС
рафаэль гросси, магатэ, происшествия
Запорожская АЭС
Запорожская АЭС. Архивное фото
ВЕНА, 8 ноя - РИА Новости. Техники в субботу начали ремонт поврежденного участка ЛЭП "Ферросплавная-1" возле Запорожской АЭС (ЗАЭС) на фоне локального прекращения огня, заявил гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси.
"При локальном прекращении огня, достигнутом при посредничестве МАГАТЭ, сегодня техники начали ремонт оставшегося поврежденного участка линии электропередачи "Ферросплавная-1" возле ЗАЭС", - приводятся слова Гросси в сообщении, опубликованном в аккаунте МАГАТЭ в соцсети Х.
Восстановление линии имеет решающее значение для ядерной безопасности, обеспечивая ЗАЭС резервной линией электроснабжения.
"Эксперты МАГАТЭ на месте продолжают мониторинг", - добавили в Агентстве.
Запорожская АЭС - РИА Новости, 1920, 07.11.2025
МАГАТЭ договорилось о режиме тишины около ЗАЭС, заявил Гросси
