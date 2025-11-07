Рейтинг@Mail.ru
ВС России нанесли удар по заводу в Павлограде, где собирают ракеты для ВСУ
Специальная военная операция на Украине
 
09:21 07.11.2025
ВС России нанесли удар по заводу в Павлограде, где собирают ракеты для ВСУ
ВС России нанесли удар по заводу в Павлограде, где собирают ракеты для ВСУ
Удары нанесены по Павлоградскому механическому заводу, где собирают ракеты "Нептун" и "Гром-2" для ВСУ, сообщил РИА Новости координатор николаевского...
специальная военная операция на украине
павлоград
днепропетровская область
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
спецоперация
павлоград
днепропетровская область
павлоград, днепропетровская область, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, спецоперация
Специальная военная операция на Украине, Павлоград, Днепропетровская область, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Спецоперация
ВС России нанесли удар по заводу в Павлограде, где собирают ракеты для ВСУ

ВС России ударили по Павлоградскому заводу, где собирают ракеты для ВСУ

МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости. Удары нанесены по Павлоградскому механическому заводу, где собирают ракеты "Нептун" и "Гром-2" для ВСУ, сообщил РИА Новости координатор николаевского пророссийского подполья Сергей Лебедев.
"Известно про прилеты (по - ред.) Павлоградскому механическому заводу и площадке рядом с ним", - сообщил Лебедев.
В октябре председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов сообщил РИА Новости о нанесенном ударе по производственной площадке Южного машиностроительного завода имени А. М. Макарова в Павлограде Днепропетровской области, участвующей в сборке ракет "Нептун" и "Гром-2" для ВСУ, а именно, по Павлоградскому механическому заводу, входящему в структуру "Южмаша".
Специальная военная операция на УкраинеПавлоградДнепропетровская областьВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФСпецоперация
 
 
