В России задержали нескольких подозреваемых в убийстве супругов в ОАЭ

МОСКВА, 7 ноя — РИА Новости. Подозреваемых в убийстве супружеской пары в Объединенных Арабских Эмиратах задержали, сообщила журналистам официальный представитель МВД Ирина Волк.
«
"Задержали в нескольких регионах России участников преступной группы. <...> Предварительно установлено, что задержанные причастны к исчезновению супругов из Санкт-Петербурга в одной из стран Ближнего Востока, где они проживали в последнее время", — сказала она.
Задержания проводили сотрудники МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, Краснодарскому и Ставропольскому краям.
Как рассказала Волк, подозреваемые похитили супругов, вымогая криптовалюту. Впоследствии их убили, а тела закопали в пустыне. У убийц были сообщники, которые помогли организовать похищение: арендовали машины и помещения, где насильно держали мужчину с женой.
Ранее в пятницу Октябрьский райсуд Петербурга заключил под стражу троих обвиняемых по этому уголовному делу — Константина Шахта, Юрия Шарыпова и Владимира Далекина. До этого Следственный комитет сообщил о возбуждении уголовного дела об убийстве после исчезновения семейной пары в ОАЭ.
Как сообщили РИА Новости в правоохранительных органах, убитые — жители Санкт-Петербурга Роман Новак и его супруга Анна. Мужчина занимался криптобизнесом, по данным нескольких Telegram-каналов, он мог быть замешан в мошеннических схемах. У пары есть несовершеннолетние дети.