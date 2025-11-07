Рейтинг@Mail.ru
В России задержали нескольких подозреваемых в убийстве супругов в ОАЭ - РИА Новости, 07.11.2025
18:35 07.11.2025 (обновлено: 19:54 07.11.2025)
В России задержали нескольких подозреваемых в убийстве супругов в ОАЭ
В России задержали нескольких подозреваемых в убийстве супругов в ОАЭ
Подозреваемых в убийстве супружеской пары в Объединенных Арабских Эмиратах задержали, сообщила журналистам официальный представитель МВД Ирина Волк. РИА Новости, 07.11.2025
2025
Задержание подозреваемых в убийстве супружеской пары в ОАЭ
Ирина Волк рассказала о задержании нескольких подозреваемых в убийстве супружеской пары в ОАЭ в ряде регионов России. В СК сообщили, что коллеги из ОАЭ оказывают помощь в расследовании.
происшествия, санкт-петербург, россия, ирина волк, следственный комитет россии (ск рф), оаэ, мвд, криптовалюта, мошенничество
Происшествия, Санкт-Петербург, Россия, Ирина Волк, Следственный комитет России (СК РФ), ОАЭ, МВД, Криптовалюта, Мошенничество
В России задержали нескольких подозреваемых в убийстве супругов в ОАЭ

В трех регионах РФ задержали нескольких подозреваемых в убийстве супругов в ОАЭ

МОСКВА, 7 ноя — РИА Новости. Подозреваемых в убийстве супружеской пары в Объединенных Арабских Эмиратах задержали, сообщила журналистам официальный представитель МВД Ирина Волк.
"Задержали в нескольких регионах России участников преступной группы. <...> Предварительно установлено, что задержанные причастны к исчезновению супругов из Санкт-Петербурга в одной из стран Ближнего Востока, где они проживали в последнее время", — сказала она.

Задержания проводили сотрудники МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, Краснодарскому и Ставропольскому краям.
Как рассказала Волк, подозреваемые похитили супругов, вымогая криптовалюту. Впоследствии их убили, а тела закопали в пустыне. У убийц были сообщники, которые помогли организовать похищение: арендовали машины и помещения, где насильно держали мужчину с женой.
Ранее в пятницу Октябрьский райсуд Петербурга заключил под стражу троих обвиняемых по этому уголовному делу — Константина Шахта, Юрия Шарыпова и Владимира Далекина. До этого Следственный комитет сообщил о возбуждении уголовного дела об убийстве после исчезновения семейной пары в ОАЭ.
Как сообщили РИА Новости в правоохранительных органах, убитые — жители Санкт-Петербурга Роман Новак и его супруга Анна. Мужчина занимался криптобизнесом, по данным нескольких Telegram-каналов, он мог быть замешан в мошеннических схемах. У пары есть несовершеннолетние дети.
По данным СК, супруги постоянно проживали в Дубае. Второго октября личный водитель привез их на стоянку у озера, где они пересели в другую машину и уехали на встречу с некими инвесторами в городе Хатта. Далее связь с ними пропала.
