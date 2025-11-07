В Павлограде прогремели взрывы

МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости. Взрывы прогремели в Павлограде в Днепропетровской области на фоне воздушной тревоги, сообщает украинский "24 канал".
Воздушная тревога звучит в Днепропетровской области с вечера пятницы.
«
"В Павлограде в Днепропетровской области взрывы", - говорится в публикации в Telegram-канале телеканала.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стояли украинские спецслужбы. Удары наносятся в том числе по объектам оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
