Размер выплаты для молодых специалистов АПК повысят в Ивановской области

МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости. Размер единовременной выплаты молодым специалистам при трудоустройстве на предприятия АПК Ивановской области составит 150 тысяч рублей, сообщает пресс-служба регправительства.

Соответствующее постановление правительства области подписал губернатор Станислав Воскресенский.

"По поручению главы региона размер единовременной выплаты для молодых специалистов предприятий АПК ежегодно индексируется. В следующем году он увеличится на 10 тысяч рублей и составит 150 тысяч рублей", – сообщил член правительства Ивановской области – директор департамента сельского хозяйства и продовольствия Сергей Бубнов, его слова приводит пресс-служба.

Мера поддержки предоставляется выпускникам общеобразовательных и профессиональных образовательных организаций, а также специалистам с высшим или средним профессиональным образованием, работающим по специальности на предприятиях агропромышленного комплекса и в государственных ветеринарных клиниках Ивановской области.

В пресс-службе напомнили, что вопрос обеспечения кадрами сельскохозяйственной отрасли обсуждался на совещании губернатора Ивановской области Воскресенского с руководителями предприятий АПК. Выплата "подъемных" – одна из мер, способствующих привлечению молодых специалистов в сельское хозяйство.

Размер единовременной выплаты за восемь лет увеличился в 5,6 раз: с 25 тысяч рублей в 2017 году до 140 тысяч рублей в 2025 году. Количество получателей выплаты увеличилось в 1,5 раза – с 38 до 58 человек в год. За это время трудоустроено 472 человека.

Отмечается, что право на выплату имеют работники и специалисты сельхозпредприятий и государственных ветеринарных клиник в возрасте до 35 лет, заключившие трудовой договор с работодателем на срок не менее трех лет. Заявление о предоставлении единовременной выплаты подается в департамент сельского хозяйства и продовольствия Ивановской области.