Размер выплаты для молодых специалистов АПК повысят в Ивановской области
Ивановская область
Ивановская область
 
15:28 07.11.2025
https://ria.ru/20251107/vyplaty-2053463436.html
Размер выплаты для молодых специалистов АПК повысят в Ивановской области
Размер выплаты для молодых специалистов АПК повысят в Ивановской области - РИА Новости, 07.11.2025
Размер выплаты для молодых специалистов АПК повысят в Ивановской области
Размер единовременной выплаты молодым специалистам при трудоустройстве на предприятия АПК Ивановской области составит 150 тысяч рублей, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 07.11.2025
2025-11-07T15:28:00+03:00
2025-11-07T15:28:00+03:00
ивановская область
станислав воскресенский
ивановская область
ивановская область
Новости
ru-RU
станислав воскресенский, ивановская область
Ивановская область, Станислав Воскресенский
Размер выплаты для молодых специалистов АПК повысят в Ивановской области

Выплату для молодых специалистов АПК увеличат в Ивановской области с 2026 года

Девушка считает на калькуляторе
Девушка считает на калькуляторе
© iStock.com / PROMT8
Девушка считает на калькуляторе. Архивное фото
МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости. Размер единовременной выплаты молодым специалистам при трудоустройстве на предприятия АПК Ивановской области составит 150 тысяч рублей, сообщает пресс-служба регправительства.
Соответствующее постановление правительства области подписал губернатор Станислав Воскресенский.
"По поручению главы региона размер единовременной выплаты для молодых специалистов предприятий АПК ежегодно индексируется. В следующем году он увеличится на 10 тысяч рублей и составит 150 тысяч рублей", – сообщил член правительства Ивановской области – директор департамента сельского хозяйства и продовольствия Сергей Бубнов, его слова приводит пресс-служба.
Мера поддержки предоставляется выпускникам общеобразовательных и профессиональных образовательных организаций, а также специалистам с высшим или средним профессиональным образованием, работающим по специальности на предприятиях агропромышленного комплекса и в государственных ветеринарных клиниках Ивановской области.
В пресс-службе напомнили, что вопрос обеспечения кадрами сельскохозяйственной отрасли обсуждался на совещании губернатора Ивановской области Воскресенского с руководителями предприятий АПК. Выплата "подъемных" – одна из мер, способствующих привлечению молодых специалистов в сельское хозяйство.
Размер единовременной выплаты за восемь лет увеличился в 5,6 раз: с 25 тысяч рублей в 2017 году до 140 тысяч рублей в 2025 году. Количество получателей выплаты увеличилось в 1,5 раза – с 38 до 58 человек в год. За это время трудоустроено 472 человека.
Отмечается, что право на выплату имеют работники и специалисты сельхозпредприятий и государственных ветеринарных клиник в возрасте до 35 лет, заключившие трудовой договор с работодателем на срок не менее трех лет. Заявление о предоставлении единовременной выплаты подается в департамент сельского хозяйства и продовольствия Ивановской области.
Выплата предоставляется в рамках регионального проекта "Содействие занятости сельского населения" государственной программы "Комплексное развитие сельских территорий Ивановской области".
В Ивановской области увеличили господдержку на обновление сельхозтехники
В Ивановской области увеличили господдержку на обновление сельхозтехники
13 октября, 13:20
 
Ивановская область, Станислав Воскресенский
 
 
Заголовок открываемого материала