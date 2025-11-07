ВСУ подставили женщину-офицера под удар артиллерии, рассказал Марочко

ЛУГАНСК, 7 ноя – РИА Новости. Командирование ВСУ подставило под удар артиллерии женщину-офицера на позициях в районе села Петровское в Донбассе, сообщил РИА Новости военный эксперт Андрей Марочко.

Он добавил, что из радиоперехвата стало известно, что женщина была отправлена на данную позицию в качестве наказания за служебный проступок и должна была провести там две недели.