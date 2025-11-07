Рейтинг@Mail.ru
ВСУ подставили женщину-офицера под удар артиллерии, рассказал Марочко
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
10:40 07.11.2025
ВСУ подставили женщину-офицера под удар артиллерии, рассказал Марочко
ВСУ подставили женщину-офицера под удар артиллерии, рассказал Марочко - РИА Новости, 07.11.2025
ВСУ подставили женщину-офицера под удар артиллерии, рассказал Марочко
Командирование ВСУ подставило под удар артиллерии женщину-офицера на позициях в районе села Петровское в Донбассе, сообщил РИА Новости военный эксперт Андрей... РИА Новости, 07.11.2025
специальная военная операция на украине
в мире
донбасс
луганская народная республика
андрей марочко
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
донбасс
луганская народная республика
в мире, донбасс, луганская народная республика, андрей марочко, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, В мире, Донбасс, Луганская Народная Республика, Андрей Марочко, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ
ВСУ подставили женщину-офицера под удар артиллерии, рассказал Марочко

Марочко: ВСУ подставили женщину-офицера под удар артиллерии в Донбассе

© AP Photo / Bernat ArmangueУкраинские военнослужащие
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 07.11.2025
© AP Photo / Bernat Armangue
Украинские военнослужащие. Архивное фото
ЛУГАНСК, 7 ноя – РИА Новости. Командирование ВСУ подставило под удар артиллерии женщину-офицера на позициях в районе села Петровское в Донбассе, сообщил РИА Новости военный эксперт Андрей Марочко.
"В ходе работы РЭР (радиоразведки – ред.) ВС РФ установлено, что в результате артиллерийского удара по укрепрайону северо-западнее населенного пункта Петровское (украинское название - Грековка) в ЛНР получила ранения не совместимые с жизнью лейтенант украинской армии 2001 года рождения", - рассказал Марочко агентству.
Он добавил, что из радиоперехвата стало известно, что женщина была отправлена на данную позицию в качестве наказания за служебный проступок и должна была провести там две недели.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреДонбассЛуганская Народная РеспубликаАндрей МарочкоВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФ
 
 
