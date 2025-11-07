Рейтинг@Mail.ru
Марочко рассказал о попытках ВСУ контратаковать на Харьковском направлении - РИА Новости, 07.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
06:07 07.11.2025
https://ria.ru/20251107/vsu-2053333998.html
Марочко рассказал о попытках ВСУ контратаковать на Харьковском направлении
Марочко рассказал о попытках ВСУ контратаковать на Харьковском направлении - РИА Новости, 07.11.2025
Марочко рассказал о попытках ВСУ контратаковать на Харьковском направлении
Подразделения ВСУ за прошедшие сутки предприняли ряд безуспешных попыток контратаковать на харьковском направлении, все попытки прорвать российскую оборону были РИА Новости, 07.11.2025
2025-11-07T06:07:00+03:00
2025-11-07T06:07:00+03:00
специальная военная операция на украине
андрей марочко
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/0d/2004764566_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_765c464b8590d9417a54f318ca6c19c5.jpg
https://ria.ru/20251105/marochko-2052986832.html
https://ria.ru/20251106/spetsoperatsiya-2053110555.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/0d/2004764566_46:0:2777:2048_1920x0_80_0_0_3f2f9e974abc1ac00c14be96a883382f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
андрей марочко, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Андрей Марочко, Вооруженные силы Украины
Марочко рассказал о попытках ВСУ контратаковать на Харьковском направлении

Марочко: ВСУ неудачно пытались контратаковать на Харьковском направлении

© AP Photo / Vadim GhirdaУкраинские военнослужащие
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 07.11.2025
© AP Photo / Vadim Ghirda
Украинские военнослужащие. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ЛУГАНСК, 7 ноя - РИА Новости. Подразделения ВСУ за прошедшие сутки предприняли ряд безуспешных попыток контратаковать на харьковском направлении, все попытки прорвать российскую оборону были пресечены и сорваны, заявил РИА Новости военный эксперт Андрей Марочко.
"За истекшие сутки украинские боевики провели ряд безуспешных попыток прорвать нашу оборонительную линию в районе населенного пункта Песчаное Харьковской области", - рассказал Марочко.
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 05.11.2025
Марочко рассказал о попытках ВСУ избежать окружения Северска
5 ноября, 15:44
Он уточнил, что ВСУ пытались действовать малыми группами при поддержке артиллерии и дронов.
"Все атаки отражены, прорыва оборонительной линии не допущено", - сказал Марочко.
Военный эксперт пояснил, что вероятным замыслом украинского командования являлся возврат ранее утраченных позиций.
Российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 06.11.2025
ВС России продвинулись на Краснолиманском участке, заявил Марочко
6 ноября, 07:03
 
Специальная военная операция на УкраинеАндрей МарочкоВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала