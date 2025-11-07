Два облака солнечной плазмы так и не дошли до Земли, сообщили в ИКИ РАН

«

"Вопрос о причинах отсутствия прихода плазменных облаков остаётся открытым. При скоростях крупных выбросов плазмы около 800 км/с, характерные времена их транзита от Солнца до Земли составляют 52 часа. По состоянию на 20.00 мск, для первого выброса время движения достигло 53 часов; для второго составляет 43 часа. Оба этих значения пока оставляют в силе как возможности ночного прихода, так и (как минимум для первого события) возможность прохода мимо планеты", - говорится в сообщении в Telegram-канале лаборатории.