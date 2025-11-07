https://ria.ru/20251107/vspyshka-2053578349.html
Два облака солнечной плазмы так и не дошли до Земли, сообщили в ИКИ РАН
Два облака плазмы от вспышек 5 и 6 ноября так и не дошли до Земли, но шансы на то, что это всё-таки произойдёт, пока остаются, сообщили в Лаборатории солнечной... РИА Новости, 07.11.2025
земля
2025
МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости. Два облака плазмы от вспышек 5 и 6 ноября так и не дошли до Земли, но шансы на то, что это всё-таки произойдёт, пока остаются, сообщили в Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН.
Согласно модели WSA ENLIL, которая является основный мировым инструментом для расчета и прогноза движения солнечного ветра и выбросов массы, 7 ноября по Земле
должен был произойти исключительно сильный удар плазмы. Более того, он был бы отягощен воздействием на планету быстрого солнечного ветра из крупной корональной дыры.
«
"Вопрос о причинах отсутствия прихода плазменных облаков остаётся открытым. При скоростях крупных выбросов плазмы около 800 км/с, характерные времена их транзита от Солнца до Земли составляют 52 часа. По состоянию на 20.00 мск, для первого выброса время движения достигло 53 часов; для второго составляет 43 часа. Оба этих значения пока оставляют в силе как возможности ночного прихода, так и (как минимум для первого события) возможность прохода мимо планеты", - говорится в сообщении в Telegram-канале лаборатории.
Прогнозировавшееся воздействие на Землю корональной дыры было зарегистрировано рано утром и привело к росту скорости солнечного ветра, что сопровождалось магнитными бурями уровня G1-G2. Сейчас скорость ветра сохраняется примерно на прежнем высоком уровне, однако индивидуальные возможности дыры по самостоятельному воздействию на Землю, в целом, исчерпаны, отметили в лаборатории.