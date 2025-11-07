Рейтинг@Mail.ru
В Волгореченске сняли локальный режим ЧС после атаки БПЛА - РИА Новости, 07.11.2025
11:05 07.11.2025
В Волгореченске сняли локальный режим ЧС после атаки БПЛА
2025-11-07T11:05:00+03:00
2025-11-07T11:05:00+03:00
волгореченск
костромская область
сергей ситников
происшествия
волгореченск
костромская область
волгореченск, костромская область, сергей ситников, происшествия
Волгореченск, Костромская область, Сергей Ситников, Происшествия
© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкКостромская ГРЭС в Волгореченске
Костромская ГРЭС в Волгореченске. Архивное фото
ЯРОСЛАВЛЬ, 7 ноя – РИА Новости. Завершены основные восстановительные работы в Волгореченске Костромской области после отражения атаки БПЛА, локальный режим ЧС снят, сообщается в Telegram-канале губернатора Сергея Ситникова.
Накануне ночью Волгореченск подвергся атаке украинских беспилотников.
Сообщается, что губернатор на ежедневном оперативном совещании заслушал доклад своего заместителя Юрия Макова по ситуации в Волгореченске.
"Замглавы региона сообщил, что в городе завершены основные ремонтно-восстановительные работы на коммунальной инфраструктуре. Сегодня с 6.30 утра в Волгореченске нормализована подача горячей воды и отопления. Волгореченская комиссия по предупреждению и ликвидации ЧС приняла решение о снятии в городе локального режима ЧС", - говорится в сообщении.
Накануне Ситников сообщил, что под утро четверга жители города слышали работу защитной системы – прозвучало несколько хлопков. Оперативные службы устраняют последствия на объектах энергетической инфраструктуры. Электроснабжение не нарушено. Пострадавших нет.
После атаки оперативным штабом принято решение закрыть на один день в целях безопасности детские сады и школы Волгореченска. Работники администрации города Волгореченска и сельских поселений, находящихся рядом с городом, проводят обходы граждан, чтобы убедиться в их безопасности.
ВолгореченскКостромская областьСергей СитниковПроисшествия
 
 
