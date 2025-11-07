В Волгореченске сняли локальный режим ЧС после атаки БПЛА

"Замглавы региона сообщил, что в городе завершены основные ремонтно-восстановительные работы на коммунальной инфраструктуре. Сегодня с 6.30 утра в Волгореченске нормализована подача горячей воды и отопления. Волгореченская комиссия по предупреждению и ликвидации ЧС приняла решение о снятии в городе локального режима ЧС", - говорится в сообщении.