https://ria.ru/20251107/volgorechensk-2053369596.html
В Волгореченске сняли локальный режим ЧС после атаки БПЛА
В Волгореченске сняли локальный режим ЧС после атаки БПЛА - РИА Новости, 07.11.2025
В Волгореченске сняли локальный режим ЧС после атаки БПЛА
Завершены основные восстановительные работы в Волгореченске Костромской области после отражения атаки БПЛА, локальный режим ЧС снят, сообщается в... РИА Новости, 07.11.2025
2025-11-07T11:05:00+03:00
2025-11-07T11:05:00+03:00
2025-11-07T11:05:00+03:00
волгореченск
костромская область
сергей ситников
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/08/0a/1575595564_0:305:3009:1998_1920x0_80_0_0_0754aff0b7b240eef8025040ebc1ffbc.jpg
https://ria.ru/20251107/opasnost-2053334734.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
волгореченск
костромская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/08/0a/1575595564_140:0:2871:2048_1920x0_80_0_0_a9fc9ed3541166c3a47a633b29d50834.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
волгореченск, костромская область, сергей ситников, происшествия
Волгореченск, Костромская область, Сергей Ситников, Происшествия
В Волгореченске сняли локальный режим ЧС после атаки БПЛА
В Волгореченске сняли локальный режим ЧС после атаки БПЛА накануне ночью
ЯРОСЛАВЛЬ, 7 ноя – РИА Новости.
Завершены основные восстановительные работы в Волгореченске Костромской области после отражения атаки БПЛА, локальный режим ЧС снят, сообщается в Telegram-канале
губернатора Сергея Ситникова.
Накануне ночью Волгореченск подвергся атаке украинских беспилотников.
Сообщается, что губернатор на ежедневном оперативном совещании заслушал доклад своего заместителя Юрия Макова по ситуации в Волгореченске
.
"Замглавы региона сообщил, что в городе завершены основные ремонтно-восстановительные работы на коммунальной инфраструктуре. Сегодня с 6.30 утра в Волгореченске нормализована подача горячей воды и отопления. Волгореченская комиссия по предупреждению и ликвидации ЧС приняла решение о снятии в городе локального режима ЧС", - говорится в сообщении.
Накануне Ситников
сообщил, что под утро четверга жители города слышали работу защитной системы – прозвучало несколько хлопков. Оперативные службы устраняют последствия на объектах энергетической инфраструктуры. Электроснабжение не нарушено. Пострадавших нет.
После атаки оперативным штабом принято решение закрыть на один день в целях безопасности детские сады и школы Волгореченска. Работники администрации города Волгореченска и сельских поселений, находящихся рядом с городом, проводят обходы граждан, чтобы убедиться в их безопасности.