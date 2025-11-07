Ваш браузер не поддерживает данный формат видео.

В Дагестане при падении вертолета погибли четыре человека

МАХАЧКАЛА, 7 ноя — РИА Новости. Четыре человека погибли при крушении вертолета в Дагестане, сообщил РИА Новости руководитель Центра управления регионом Исрафил Исрафилов.

"В результате падения вертолета погибли четыре человека, трое пострадали", — сказал он.

© Блог Дагестана/Telegram Место падения вертолета в Дагестане © Блог Дагестана/Telegram Место падения вертолета в Дагестане

Как уточнили в Минздраве республики, трех пострадавших с ранениями различной степени тяжести доставили в центральную городскую больницу Избербаша. По данным экстренных служб, двое из них находятся в крайне тяжелом состоянии, один — в тяжелом.

Основная причина катастрофы — возгорание двигателя в полете. На месте крушения начался пожар, его полностью потушили.

© Фото : Главное управление МЧС России по Республике Дагестан/Telegram Сотрудники МЧС по Республике Дагестан работают на месте падения вертолета в населенном пункте Ачи-Су © Фото : Главное управление МЧС России по Республике Дагестан/Telegram Сотрудники МЧС по Республике Дагестан работают на месте падения вертолета в населенном пункте Ачи-Су

Вертолет Ка-226, летевший в Избербаш, рухнул на территории поселка Ачи-Су в пятницу днем. Он перевозил сотрудников Кизлярского электромеханического завода. Всего на борту было семь человек.

По данным Telegram-каналов, воздушное судно упало на строящийся гостевой дом, где в этот момент никого не было.

Возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности, повлекшем гибель нескольких человек.