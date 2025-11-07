Рейтинг@Mail.ru
В Дагестане при падении вертолета погибли четыре человека
16:06 07.11.2025 (обновлено: 17:54 07.11.2025)
https://ria.ru/20251107/vertolet-2053474706.html
В Дагестане при падении вертолета погибли четыре человека
В Дагестане при падении вертолета погибли четыре человека - РИА Новости, 07.11.2025
В Дагестане при падении вертолета погибли четыре человека
Четыре человека погибли при крушении вертолета в Дагестане, сообщил РИА Новости руководитель Центра управления регионом Исрафил Исрафилов. РИА Новости, 07.11.2025
2025-11-07T16:06:00+03:00
2025-11-07T17:54:00+03:00
происшествия
республика дагестан
избербаш
кизляр
крушение вертолета в дагестане
ка-226
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/07/2053487482_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_1e3c10f47386f91effd61a1157827156.jpg
республика дагестан
избербаш
кизляр
2025
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Кадры с места падения вертолета в Дагестане
Вертолет разбился в Дагестане. На борту было семь человек, пишут местные каналы.
2025-11-07T16:06
true
PT0M17S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/07/2053487482_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_0fd786ceeec1aaa07a907225cbd5de46.jpg
1920
1920
true
происшествия, республика дагестан, избербаш, кизляр, крушение вертолета в дагестане, ка-226
Происшествия, Республика Дагестан, Избербаш, Кизляр, Крушение вертолета в Дагестане, Ка-226
В Дагестане при падении вертолета погибли четыре человека

В Дагестане при крушении вертолета погибли четыре человека, еще трое пострадали

МАХАЧКАЛА, 7 ноя — РИА Новости. Четыре человека погибли при крушении вертолета в Дагестане, сообщил РИА Новости руководитель Центра управления регионом Исрафил Исрафилов.
"В результате падения вертолета погибли четыре человека, трое пострадали", — сказал он.
Место падения вертолета в Дагестане
Место падения вертолета в Дагестане - РИА Новости, 1920, 07.11.2025
© Блог Дагестана/Telegram
Место падения вертолета в Дагестане
Как уточнили в Минздраве республики, трех пострадавших с ранениями различной степени тяжести доставили в центральную городскую больницу Избербаша. По данным экстренных служб, двое из них находятся в крайне тяжелом состоянии, один — в тяжелом.
Основная причина катастрофы — возгорание двигателя в полете. На месте крушения начался пожар, его полностью потушили.
Сотрудники МЧС по Республике Дагестан работают на месте падения вертолета в населенном пункте Ачи-Су
Сотрудники МЧС по республике Дагестан работают на месте падения вертолета в населенном пункте Ачи-Су в республике Дагестан - РИА Новости, 1920, 07.11.2025
© Фото : Главное управление МЧС России по Республике Дагестан/Telegram
Сотрудники МЧС по Республике Дагестан работают на месте падения вертолета в населенном пункте Ачи-Су
Вертолет Ка-226, летевший в Избербаш, рухнул на территории поселка Ачи-Су в пятницу днем. Он перевозил сотрудников Кизлярского электромеханического завода. Всего на борту было семь человек.
По данным Telegram-каналов, воздушное судно упало на строящийся гостевой дом, где в этот момент никого не было.
Возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности, повлекшем гибель нескольких человек.
Сотрудники МЧС по Республике Дагестан работают на месте падения вертолета в населенном пункте Ачи-Су
Сотрудники МЧС по Республике Дагестан работают на месте падения вертолета в населенном пункте Ачи-Су - РИА Новости, 1920, 07.11.2025
© Фото : Главное управление МЧС России по Республике Дагестан/Telegram
Сотрудники МЧС по Республике Дагестан работают на месте падения вертолета в населенном пункте Ачи-Су
 
ПроисшествияРеспублика ДагестанИзбербашКизлярКрушение вертолета в ДагестанеКа-226
 
 
