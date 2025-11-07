Рейтинг@Mail.ru
Частный вертолет упал в Дагестане - РИА Новости, 07.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:55 07.11.2025 (обновлено: 16:41 07.11.2025)
https://ria.ru/20251107/vertolet-2053469973.html
Частный вертолет упал в Дагестане
Частный вертолет упал в Дагестане - РИА Новости, 07.11.2025
Частный вертолет упал в Дагестане
Частный вертолет упал в Карабудахкентском районе Дагестана, есть пострадавшие, сообщили РИА Новости в ГУМЧС РФ по региону. РИА Новости, 07.11.2025
2025-11-07T15:55:00+03:00
2025-11-07T16:41:00+03:00
происшествия
карабудахкентский район
республика дагестан
россия
крушение вертолета в дагестане
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/07/2053482931_0:59:1280:779_1920x0_80_0_0_cf10864a3cbcb0c2171085a1c778a143.jpg
https://ria.ru/20250615/vertolet-2022995310.html
карабудахкентский район
республика дагестан
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/07/2053482931_0:103:1087:918_1920x0_80_0_0_4387f1448794025e3db3ad1b5db140d2.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, карабудахкентский район, республика дагестан, россия, крушение вертолета в дагестане
Происшествия, Карабудахкентский район, Республика Дагестан, Россия, Крушение вертолета в Дагестане
Частный вертолет упал в Дагестане

В Карабудахкентском районе Дагестана разбился частный вертолет

© Фото : Главное управление МЧС России по Республике Дагестан/TelegramСотрудники МЧС по Республике Дагестан работают на месте падения вертолета в населенном пункте Ачи-Су
Сотрудники МЧС по Республике Дагестан работают на месте падения вертолета в населенном пункте Ачи-Су - РИА Новости, 1920, 07.11.2025
© Фото : Главное управление МЧС России по Республике Дагестан/Telegram
Сотрудники МЧС по Республике Дагестан работают на месте падения вертолета в населенном пункте Ачи-Су
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МАХАЧКАЛА, 7 ноя - РИА Новости. Частный вертолет упал в Карабудахкентском районе Дагестана, есть пострадавшие, сообщили РИА Новости в ГУМЧС РФ по региону.
«
"Поступило сообщение о том, что на территории населенного пункта Ачи-Су Карабудахкентского района упал частный вертолет, выполнявший полет из Кизляра в Избербаш. По предварительной информации, имеются пострадавшие", – сообщили в ведомстве.
Машина скорой помощи в Греции - РИА Новости, 1920, 15.06.2025
Вертолет с туристами упал в море около Афин
15 июня, 18:54
 
ПроисшествияКарабудахкентский районРеспублика ДагестанРоссияКрушение вертолета в Дагестане
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала