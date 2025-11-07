https://ria.ru/20251107/vertolet-2053469973.html
Частный вертолет упал в Дагестане
Частный вертолет упал в Дагестане - РИА Новости, 07.11.2025
Частный вертолет упал в Дагестане
Частный вертолет упал в Карабудахкентском районе Дагестана, есть пострадавшие, сообщили РИА Новости в ГУМЧС РФ по региону. РИА Новости, 07.11.2025
2025-11-07T15:55:00+03:00
2025-11-07T15:55:00+03:00
2025-11-07T16:41:00+03:00
происшествия
карабудахкентский район
республика дагестан
россия
крушение вертолета в дагестане
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/07/2053482931_0:59:1280:779_1920x0_80_0_0_cf10864a3cbcb0c2171085a1c778a143.jpg
https://ria.ru/20250615/vertolet-2022995310.html
карабудахкентский район
республика дагестан
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/07/2053482931_0:103:1087:918_1920x0_80_0_0_4387f1448794025e3db3ad1b5db140d2.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, карабудахкентский район, республика дагестан, россия, крушение вертолета в дагестане
Происшествия, Карабудахкентский район, Республика Дагестан, Россия, Крушение вертолета в Дагестане
Частный вертолет упал в Дагестане
В Карабудахкентском районе Дагестана разбился частный вертолет