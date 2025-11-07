Рейтинг@Mail.ru
Казахстан готов принять переговоры России и Украины, заявил Токаев
18:31 07.11.2025 (обновлено: 18:32 07.11.2025)
Казахстан готов принять переговоры России и Украины, заявил Токаев
Казахстан готов принять переговоры России и Украины, заявил Токаев - РИА Новости, 07.11.2025
Казахстан готов принять переговоры России и Украины, заявил Токаев
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев считает реальным прекращение огня на Украине и заявляет, что Астана готова принять возможные переговоры России и... РИА Новости, 07.11.2025
украина
россия
казахстан
Казахстан готов принять переговоры России и Украины, заявил Токаев

NYT: Токаев заяви о готовности Казахстана принять переговоры России и Украины

МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев считает реальным прекращение огня на Украине и заявляет, что Астана готова принять возможные переговоры России и Украины, об этом он сообщил в интервью американской газете New York Times.
"Токаев заявил, что он считает, что прекращение огня на Украине "возможно", и Казахстан готов принять переговоры между Украиной и Россией", - говорится в сообщении издания.
Токаев в четверг прибыл с визитом в Вашингтон.
Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявлял, что Россия готова обсуждать с Украиной политические аспекты урегулирования и работать в любых форматах, при этом Москва до сих пор не получила от Киева ответа на предложение создать три рабочие группы для более конкретного рассмотрения гуманитарных, военных и политических вопросов, выдвинутое российской стороной в ходе третьего раунда переговоров с Украиной в Стамбуле в июле. Кроме того, именно Владимир Зеленский отверг приглашение президента РФ Владимира Путина приехать в Москву для переговоров.
Ранее Путин не раз подчеркивал, что для долгосрочного урегулирования украинского кризиса должны быть устранены его первопричины.
Президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев - РИА Новости, 1920, 31.10.2025
Токаев рассказал подробности о своем визите в Россию 12 ноября
31 октября, 16:47
 
В миреУкраинаРоссияКазахстанКасым-Жомарт ТокаевВладимир ПутинСергей Лавров
 
 
