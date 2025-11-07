Казахстан готов принять переговоры России и Украины, заявил Токаев

МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев считает реальным прекращение огня на Украине и заявляет, что Астана готова принять возможные переговоры России и Украины, об этом он сообщил в интервью американской газете New York Times.
Токаев в четверг прибыл с визитом в Вашингтон.
Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявлял, что Россия готова обсуждать с Украиной политические аспекты урегулирования и работать в любых форматах, при этом Москва до сих пор не получила от Киева ответа на предложение создать три рабочие группы для более конкретного рассмотрения гуманитарных, военных и политических вопросов, выдвинутое российской стороной в ходе третьего раунда переговоров с Украиной в Стамбуле в июле. Кроме того, именно Владимир Зеленский отверг приглашение президента РФ Владимира Путина приехать в Москву для переговоров.
Ранее Путин не раз подчеркивал, что для долгосрочного урегулирования украинского кризиса должны быть устранены его первопричины.
