На Украине мужчина, задержанный военкомами, попытался покончить с собой

"Пройдя военно-врачебную комиссию и получив заключение, данный гражданин отошел в туалет, где совершил самоувечье. На место происшествия была немедленно вызвана скорая помощь, оказана медицинская помощь, мужчина доставлен в больницу", - приводит заявление военкомата издание.

По его информации, так военкомат прокомментировал видео в соцсетях с окровавленным мужчиной в окружении людей в военной форме.