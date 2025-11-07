На Украине мужчина, задержанный военкомами, попытался покончить с собой

МОСКВА, 7 ноя – РИА Новости. Задержанный сотрудниками военкомата в Днепропетровской области мужчина пытался покончить собой, сообщает в пятницу украинское издание "Страна.ua".
«
"Пройдя военно-врачебную комиссию и получив заключение, данный гражданин отошел в туалет, где совершил самоувечье. На место происшествия была немедленно вызвана скорая помощь, оказана медицинская помощь, мужчина доставлен в больницу", - приводит заявление военкомата издание.
По его информации, так военкомат прокомментировал видео в соцсетях с окровавленным мужчиной в окружении людей в военной форме.
Украинские СМИ и представители ВСУ регулярно сообщают о случаях суицида среди мобилизованных мужчин, которые происходят в стенах военкоматов и учебных центров ВСУ. Сообщалось о самоубийствах мобилизованных в Хмельницкой, Кировоградской, Полтавской и подконтрольной ВСУ части Херсонской области.
Киевский режим в последнее время столкнулся с нехваткой личного состава в ВСУ, а насильственные действия сотрудников военкоматов по задержанию подлежащих мобилизации постоянно приводят к скандалам и вызывают протесты. В интернете широко распространены видео силовой мобилизации в ВСУ, на этих записях представители украинских военкоматов увозят мужчин в микроавтобусах, нередко избивая задержанных и применяя к ним силу. При этом мужчины призывного возраста на Украине всеми силами отбиваются от призыва: нелегально бегут из страны, поджигают военкоматы, прячутся в домах и не выходят на улицу. Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец ранее сообщал, что нарушения со стороны работников военкоматов на Украине стали массовыми. По его словам, сотрудники военкоматов злоупотребляют полномочиями, избивают людей и сбивают их машинами, провоцируют ДТП для остановки граждан.