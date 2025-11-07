Рейтинг@Mail.ru
На Украине мужчина, задержанный военкомами, попытался покончить с собой - РИА Новости, 07.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:13 07.11.2025 (обновлено: 16:27 07.11.2025)
https://ria.ru/20251107/ukraina-2053476394.html
На Украине мужчина, задержанный военкомами, попытался покончить с собой
На Украине мужчина, задержанный военкомами, попытался покончить с собой - РИА Новости, 07.11.2025
На Украине мужчина, задержанный военкомами, попытался покончить с собой
Задержанный сотрудниками военкомата в Днепропетровской области мужчина пытался покончить собой, сообщает в пятницу украинское издание "Страна.ua". РИА Новости, 07.11.2025
2025-11-07T16:13:00+03:00
2025-11-07T16:27:00+03:00
в мире
украина
днепропетровская область
хмельницкий (город)
дмитрий лубинец
вооруженные силы украины
страна.ua
верховная рада украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155872/40/1558724099_0:24:3555:2023_1920x0_80_0_0_1ddd9e31a539bae333077b1b2efb6237.jpg
https://ria.ru/20250316/voennyy-2005380104.html
украина
днепропетровская область
хмельницкий (город)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155872/40/1558724099_412:0:3141:2047_1920x0_80_0_0_fe6fd464af3133c1b69c8d97b8821774.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, днепропетровская область, хмельницкий (город), дмитрий лубинец, вооруженные силы украины, страна.ua, верховная рада украины
В мире, Украина, Днепропетровская область, Хмельницкий (город), Дмитрий Лубинец, Вооруженные силы Украины, Страна.ua, Верховная Рада Украины
На Украине мужчина, задержанный военкомами, попытался покончить с собой

На Украине задержанный сотрудниками военкомата мужчина пытался покончить с собой

© РИА Новости / СтрингерАвтомобиль скорой помощи на Украине
Автомобиль скорой помощи на Украине - РИА Новости, 1920, 07.11.2025
© РИА Новости / Стрингер
Автомобиль скорой помощи на Украине . Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 7 ноя – РИА Новости. Задержанный сотрудниками военкомата в Днепропетровской области мужчина пытался покончить собой, сообщает в пятницу украинское издание "Страна.ua".
«
"Пройдя военно-врачебную комиссию и получив заключение, данный гражданин отошел в туалет, где совершил самоувечье. На место происшествия была немедленно вызвана скорая помощь, оказана медицинская помощь, мужчина доставлен в больницу", - приводит заявление военкомата издание.
По его информации, так военкомат прокомментировал видео в соцсетях с окровавленным мужчиной в окружении людей в военной форме.
Украинские СМИ и представители ВСУ регулярно сообщают о случаях суицида среди мобилизованных мужчин, которые происходят в стенах военкоматов и учебных центров ВСУ. Сообщалось о самоубийствах мобилизованных в Хмельницкой, Кировоградской, Полтавской и подконтрольной ВСУ части Херсонской области.
Киевский режим в последнее время столкнулся с нехваткой личного состава в ВСУ, а насильственные действия сотрудников военкоматов по задержанию подлежащих мобилизации постоянно приводят к скандалам и вызывают протесты. В интернете широко распространены видео силовой мобилизации в ВСУ, на этих записях представители украинских военкоматов увозят мужчин в микроавтобусах, нередко избивая задержанных и применяя к ним силу. При этом мужчины призывного возраста на Украине всеми силами отбиваются от призыва: нелегально бегут из страны, поджигают военкоматы, прячутся в домах и не выходят на улицу. Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец ранее сообщал, что нарушения со стороны работников военкоматов на Украине стали массовыми. По его словам, сотрудники военкоматов злоупотребляют полномочиями, избивают людей и сбивают их машинами, провоцируют ДТП для остановки граждан.
Призывники в украинскую армию на одном из призывных пунктов в Киеве - РИА Новости, 1920, 16.03.2025
Мобилизованный в ВСУ мужчина покончил с собой в учебной части
16 марта, 21:34
 
В миреУкраинаДнепропетровская областьХмельницкий (город)Дмитрий ЛубинецВооруженные силы УкраиныСтрана.uaВерховная Рада Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала