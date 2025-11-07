СМИ опубликовали новое фото Брюса Уиллиса, страдающего деменцией

МОСКВА, 7 ноя — РИА Новости. Портал TMZ опубликовал Портал TMZ опубликовал фотографии с прогулки актера Брюса Уиллиса, который страдает от деменции.

Брюс Уиллис выглядит замечательно на прогулке по пляжу <…> на фоне борьбы с деменцией. <…> Брюс, похоже, процветает", — говорится в статье.

В июне фотографии Уиллиса выложила в соцсетях его дочь Талула. Как писала газета New York Post, за это она подвергалась критике: пользователи писали, что ей не следует демонстрировать снимки больного отца. Талула ответила на это, что семья старается быть осмотрительной при подобных публикациях.

Талула — младшая дочь Брюса Уиллиса и Деми Мур. Актеры были в браке с 1987 по 2000 год. Всего у них родились трое общих детей.

В 2023-м семья голливудской звезды сообщила, что у него диагностировали лобно-височную деменцию и заболевание прогрессирует.