СМИ опубликовали новое фото Брюса Уиллиса, страдающего деменцией
СМИ опубликовали новое фото Брюса Уиллиса, страдающего деменцией - РИА Новости, 07.11.2025
СМИ опубликовали новое фото Брюса Уиллиса, страдающего деменцией
Портал TMZ опубликовал фотографии с прогулки актера Брюса Уиллиса, который страдает от деменции. РИА Новости, 07.11.2025
2025-11-07T11:37:00+03:00
2025-11-07T11:37:00+03:00
2025-11-07T13:01:00+03:00
СМИ опубликовали новое фото Брюса Уиллиса, страдающего деменцией
TMZ опубликовал фото страдающего деменцией Брюса Уиллиса с прогулки по пляжу
МОСКВА, 7 ноя — РИА Новости.
Портал TMZ опубликовал фотографии
с прогулки актера Брюса Уиллиса, который страдает от деменции.
"Брюс Уиллис
выглядит замечательно на прогулке по пляжу <…> на фоне борьбы с деменцией. <…> Брюс, похоже, процветает", — говорится в статье.
В июне фотографии Уиллиса выложила в соцсетях его дочь Талула. Как писала газета New York Post, за это она подвергалась критике: пользователи писали, что ей не следует демонстрировать снимки больного отца. Талула ответила на это, что семья старается быть осмотрительной при подобных публикациях.
Талула — младшая дочь Брюса Уиллиса и Деми Мур. Актеры были в браке с 1987 по 2000 год. Всего у них родились трое общих детей.
В 2023-м семья голливудской звезды сообщила, что у него диагностировали лобно-височную деменцию и заболевание прогрессирует.
За свою карьеру Брюс Уиллис сыграл около 130 киноролей. Он снимался в таких популярных фильмах, как "Крепкий орешек" (1988), "Криминальное чтиво" (1994), "Двенадцать обезьян" (1995), "Четыре комнаты" (1995), "Пятый элемент" (1997), "Армагеддон" (1998), "Девять ярдов" (2000), "Город грехов" (2005) и многих других.