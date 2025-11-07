Рейтинг@Mail.ru
СМИ опубликовали новое фото Брюса Уиллиса, страдающего деменцией - РИА Новости, 07.11.2025
Шоубиз
Шоубиз
 
11:37 07.11.2025 (обновлено: 13:01 07.11.2025)
СМИ опубликовали новое фото Брюса Уиллиса, страдающего деменцией
СМИ опубликовали новое фото Брюса Уиллиса, страдающего деменцией - РИА Новости, 07.11.2025
СМИ опубликовали новое фото Брюса Уиллиса, страдающего деменцией
Портал TMZ опубликовал фотографии с прогулки актера Брюса Уиллиса, который страдает от деменции. РИА Новости, 07.11.2025
в мире, брюс уиллис
Шоубиз, В мире, Брюс Уиллис
СМИ опубликовали новое фото Брюса Уиллиса, страдающего деменцией

TMZ опубликовал фото страдающего деменцией Брюса Уиллиса с прогулки по пляжу

© Фото : TMZ.com: Celebrity News | Entertainment NewsФото Брюса Уиллиса, опубликованное на портале TMZ
Фото Брюса Уиллиса, опубликованное на портале TMZ - РИА Новости, 1920, 07.11.2025
© Фото : TMZ.com: Celebrity News | Entertainment News
Фото Брюса Уиллиса, опубликованное на портале TMZ
МОСКВА, 7 ноя — РИА Новости. Портал TMZ опубликовал фотографии с прогулки актера Брюса Уиллиса, который страдает от деменции.
"Брюс Уиллис выглядит замечательно на прогулке по пляжу <…> на фоне борьбы с деменцией. <…> Брюс, похоже, процветает", — говорится в статье.
В июне фотографии Уиллиса выложила в соцсетях его дочь Талула. Как писала газета New York Post, за это она подвергалась критике: пользователи писали, что ей не следует демонстрировать снимки больного отца. Талула ответила на это, что семья старается быть осмотрительной при подобных публикациях.

Талула — младшая дочь Брюса Уиллиса и Деми Мур. Актеры были в браке с 1987 по 2000 год. Всего у них родились трое общих детей.

В 2023-м семья голливудской звезды сообщила, что у него диагностировали лобно-височную деменцию и заболевание прогрессирует.
За свою карьеру Брюс Уиллис сыграл около 130 киноролей. Он снимался в таких популярных фильмах, как "Крепкий орешек" (1988), "Криминальное чтиво" (1994), "Двенадцать обезьян" (1995), "Четыре комнаты" (1995), "Пятый элемент" (1997), "Армагеддон" (1998), "Девять ярдов" (2000), "Город грехов" (2005) и многих других.
