Трамп объяснил, почему отменил встречу с Путиным в Венгрии

ВАШИНГТОН, 7 ноя — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что не стал проводить встречу с российским лидером Владимиром Путиным в Венгрии, посчитав, что для нее пока не пришло время.
"Думаю, я хотел бы провести её (встречу - ред.) в Венгрии, в Будапеште. Но в итоге я не стал - не ожидал, что она принесет какие-либо результаты", - сказал Трамп на встрече с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном в Белом доме.
Путин и Трамп 16 октября провели восьмой с начала года телефонный разговор. По итогам беседы, продлившейся два с половиной часа, помощник российского лидера Юрий Ушаков сообщил, что Москва и Вашингтон без промедления приступят к подготовке новой встречи лидеров двух стран, которая может пройти в Будапеште.
Позднее Трамп заявил, что отменил запланированную встречу с Путиным в Будапеште. Президент РФ, в свою очередь, сказал, что речь, скорее, идет о переносе встречи. Трамп первым высказал мысль, что проводить саммит в Венгрии пока нет смысла, Путин с ним солидарен, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Вчера, 20:41