Трамп оценил перспективы денуклеаризации США, России и Китая

© Getty Images / Andrew Harnik Президент США Дональд Трамп во время ужина с лидерами стран Центральной Азии

ВАШИНГТОН, 7 ноя - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что обсуждал с лидерами РФ и КНР Владимиром Путиным и Си Цзиньпином перспективу денуклеаризации, выразил надежду, что что-то подобное может случиться.

"Думаю, что что-то подобное может произойти. Денуклеаризация", - сказал Трамп во время встречи с лидерами стран Центральной Азии в Белом доме.

"Я говорил об этом с президентом Путиным , я говорил об этом с председателем Си Цзиньпином , и все хотели бы потратить все эти деньги на другие вещи", - добавил он.

Он не раскрыл, когда именно обсуждал соответствующий вопрос с лидерами обеих стран.

Соответствующее заявление он сделал на фоне своего же приказа о проведении испытаний ядерного оружия "на равных" с другими странами, у которых якобы есть соответствующие программы. При этом ранее он неоднократно сообщал, что заинтересован в сокращении ядерных вооружений, заявлял о поддержке предложения РФ по деэскалации в ядерной сфере.