Трамп оценил перспективы денуклеаризации США, России и Китая - РИА Новости, 07.11.2025
04:25 07.11.2025 (обновлено: 10:05 07.11.2025)
Трамп оценил перспективы денуклеаризации США, России и Китая
Президент США Дональд Трамп заявил, что обсуждал с лидерами РФ и КНР Владимиром Путиным и Си Цзиньпином перспективу денуклеаризации, выразил надежду, что что-то РИА Новости, 07.11.2025
2025-11-07T04:25:00+03:00
2025-11-07T10:05:00+03:00
в мире
сша
россия
китай
дональд трамп
владимир путин
си цзиньпин
сша
россия
китай
в мире, сша, россия, китай, дональд трамп, владимир путин, си цзиньпин
В мире, США, Россия, Китай, Дональд Трамп, Владимир Путин, Си Цзиньпин
Трамп оценил перспективы денуклеаризации США, России и Китая

Трамп: денуклеаризация США, РФ и КНР может произойти в будущем

© Getty Images / Andrew HarnikПрезидент США Дональд Трамп во время ужина с лидерами стран Центральной Азии
Президент США Дональд Трамп во время ужина с лидерами стран Центральной Азии - РИА Новости, 1920, 07.11.2025
© Getty Images / Andrew Harnik
Президент США Дональд Трамп во время ужина с лидерами стран Центральной Азии
ВАШИНГТОН, 7 ноя - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что обсуждал с лидерами РФ и КНР Владимиром Путиным и Си Цзиньпином перспективу денуклеаризации, выразил надежду, что что-то подобное может случиться.
"Думаю, что что-то подобное может произойти. Денуклеаризация", - сказал Трамп во время встречи с лидерами стран Центральной Азии в Белом доме.
Дмитрий Полянский - РИА Новости, 1920, 07.11.2025
Полянский рассказал о планах СБ ООН по вопросу ядерных испытаний США
Вчера, 01:30
"Я говорил об этом с президентом Путиным, я говорил об этом с председателем Си Цзиньпином, и все хотели бы потратить все эти деньги на другие вещи", - добавил он.
Он не раскрыл, когда именно обсуждал соответствующий вопрос с лидерами обеих стран.
Соответствующее заявление он сделал на фоне своего же приказа о проведении испытаний ядерного оружия "на равных" с другими странами, у которых якобы есть соответствующие программы. При этом ранее он неоднократно сообщал, что заинтересован в сокращении ядерных вооружений, заявлял о поддержке предложения РФ по деэскалации в ядерной сфере.
В среду президент России Владимир Путин провел заседание Совбеза РФ, министр обороны Андрей Белоусов во время совещания заявил, что считает целесообразным начать подготовку к возобновлению ядерных испытаний на полигоне "Новая Земля". Путин поручил собрать информацию, провести анализ на площадке Совбеза РФ и внести предложения о возможном начале работ по подготовке испытаний ядерного оружия.
Президент США Дональд Трамп во время ужина с лидерами стран Центральной Азии - РИА Новости, 1920, 07.11.2025
Трамп считает, что в урегулировании конфликта на Украине достигнут прогресс
Вчера, 03:43
 
В миреСШАРоссияКитайДональд ТрампВладимир ПутинСи Цзиньпин
 
 
