ВАШИНГТОН, 7 ноя - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп объявил о присоединении Казахстана к соглашениям Авраама о нормализации отношений с Израилем, пообещал вскоре объявить об официальной церемонии подписания договоренностей.
При этом отношения между странами и без того нормализованы: дипломатические отношения установлены еще в 1992 году, высшие руководители наносили взаимные визиты, в странах функционируют посольства. Такой шаг можно скорее назвать символическим - Казахстан стал первой азиатской страной, присоединившийся к соглашениям.
"Казахстан - первая страна за время моего второго президентского срока, которая присоединяется к соглашениям Авраама, первая из многих. Это важный шаг вперед в наведении мостов по всему миру", - написал президент США в соцсети Truth Social.
О проведении официальной церемонии подписания соглашения он пообещал сообщить "скоро". Трамп также выразил уверенность в дальнейшем увеличении числа участников соглашений.
Президент США также проинформировал о телефонном звонке с израильским премьером Биньямином Нетаньяху и Касым-Жомартом Токаевым - последний сейчас в Вашингтоне (речь, вероятно, идет о совместном разговоре).
В 2020 году США запустили процесс, направленный на нормализацию отношений между Израилем и арабскими странами. В результате был подписан комплекс документов, который получил название "Авраамовы мирные соглашения". К соглашениям присоединились ОАЭ, Бахрейн, Марокко. Представители Белого дома выражали надежду, что в ходе второго президентского срока Дональда Трампа большее количество арабских стран нормализует отношения с Израилем.
