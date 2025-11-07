Рейтинг@Mail.ru
03:33 07.11.2025 (обновлено: 04:47 07.11.2025)
Трамп объявил о присоединении Казахстана к соглашениям Авраама
в мире
сша
казахстан
израиль
дональд трамп
биньямин нетаньяху
касым-жомарт токаев
в мире, сша, казахстан, израиль, дональд трамп, биньямин нетаньяху, касым-жомарт токаев
В мире, США, Казахстан, Израиль, Дональд Трамп, Биньямин Нетаньяху, Касым-Жомарт Токаев
ВАШИНГТОН, 7 ноя - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп объявил о присоединении Казахстана к соглашениям Авраама о нормализации отношений с Израилем, пообещал вскоре объявить об официальной церемонии подписания договоренностей.
При этом отношения между странами и без того нормализованы: дипломатические отношения установлены еще в 1992 году, высшие руководители наносили взаимные визиты, в странах функционируют посольства. Такой шаг можно скорее назвать символическим - Казахстан стал первой азиатской страной, присоединившийся к соглашениям.
Президент Казахстана прибыл в Вашингтон
6 ноября, 07:25
Президент Казахстана прибыл в Вашингтон
6 ноября, 07:25
"Казахстан - первая страна за время моего второго президентского срока, которая присоединяется к соглашениям Авраама, первая из многих. Это важный шаг вперед в наведении мостов по всему миру", - написал президент США в соцсети Truth Social.
О проведении официальной церемонии подписания соглашения он пообещал сообщить "скоро". Трамп также выразил уверенность в дальнейшем увеличении числа участников соглашений.
Президент США также проинформировал о телефонном звонке с израильским премьером Биньямином Нетаньяху и Касым-Жомартом Токаевым - последний сейчас в Вашингтоне (речь, вероятно, идет о совместном разговоре).
В 2020 году США запустили процесс, направленный на нормализацию отношений между Израилем и арабскими странами. В результате был подписан комплекс документов, который получил название "Авраамовы мирные соглашения". К соглашениям присоединились ОАЭ, Бахрейн, Марокко. Представители Белого дома выражали надежду, что в ходе второго президентского срока Дональда Трампа большее количество арабских стран нормализует отношения с Израилем.
Трамп рассказал, к чему приведет отмена импортных пошлин
6 ноября, 23:53
Трамп рассказал, к чему приведет отмена импортных пошлин
6 ноября, 23:53
 
В миреСШАКазахстанИзраильДональд ТрампБиньямин НетаньяхуКасым-Жомарт Токаев
 
 
